Тобто години в спортзалі не обов'язково мають бути зразу нормою, якщо ви тільки починаєте тренуватися або перебуваєте на середньому рівні. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Ефективне тренування для всього тіла на 20 хвилин для початківців

Так, 40 – 60 хвилин активності принесуть більше користі, якщо ви вже давно полюбляєте працювати в залі. Однак для початківців та середущих за рівнем існують ефективні схеми, які можна виконувати в будь-який час доби. І це може бути саме те, що вам потрібно.

Зараз цифровий час, і персональні тренери часто діляться своїми сесіями, які підходять для всіх, хто хоче бути у формі. Це якраз випадок фітнес-експертки Бріттані Ноель, яка опублікувала силове тренування, що допоможе вам бути у формі, попри будь-що.

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Для цього тренування вам знадобиться пара гантелей і лава, тож ви без проблем зможете виконувати його вдома. Воно відносно коротке і складається лише з 6 основних вправ, що повторюються в декількох захопливих підходах. Ось що вам потрібно зробити.

Цикл 1.

Поперемінний крок вгору з підійманням колін, 3 по 30 секунд на кожну сторону.

Присідання з відштовхуванням, 3 по 30 секунд.

Нахили, 3 по 30 секунд.

Відпочинок, 3 хвилини.

Цикл 2.

Поперемінні випади назад, 3 по 30 секунд в кожну сторону.

Жим грудьми від підлоги, 3 по 30 секунд.

Мертвий жук, 3 по 30 секунд.

Відпочинок, 3 хвилини.

І розтяжка.

До речі, зауважте, що неправильна розминка перед тренуванням може негативно вплинути на результати. Тому експерти рекомендують "динамічні розтяжки", які краще підготують м'язи та сухожилля до фізичних навантажень. Докладніше про це читайте за цим посиланням.