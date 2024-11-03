Мама хлопця, Сара Остін, поділилася відео цього кумедного моменту у тіктоці, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. І це відео дуже швидко стало вірусним.

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Хлопець дізнався, що батьки розігрували його цілих 3 роки

Кліп починається з того, що Чарлі відкриває величезну листівку від батьків у свій день народження. Ті просять його прочитати вголос.

З 21 днем народження, Чарлі. Ура – у тебе більше немає чорної скриньки,

– читає він, підстрибуючи від радості.

Але коли хлопець продовжує читати, його обличчя змінюється: виявилося, що у нього і не було цієї чорної скриньки усі 3 попередні роки!

Друзі вибухнули сміхом, адже вони зрозуміли жарт і знали про нього з самого початку. "Коли тобі довелося пригальмувати днями, я плакав від сміху!" – зізнався один із них.

Друзі та батьки плакали від сміху, вдало розігравши хлопця: дивіться відео sarahaustin7204

А ви зрозуміли?

Тут мовиться про чорну скриньку для автомобілів – телематичний пристрій, який встановлюється у Великій Британії у машину, щоб записувати, як нею керують.

– телематичний пристрій, який встановлюється у Великій Британії у машину, щоб записувати, як нею керують. Пристрій фіксує швидкість авто, відстань, яку воно долає, як машина розганяється і гальмує, а також час дня і ночі, коли використовують автомобіль.

швидкість авто, відстань, яку воно долає, як машина розганяється і гальмує, а також час дня і ночі, коли використовують автомобіль. У підсумку зібрані дані визначають, наскільки водій дбає про безпеку, а також їх надсилають у страхову компанію. А та вже визначає розмір страхових внесків.

Тим часом відео з хлопцем стало вірусним, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів. У коментарях люди хвалили батьків Чарлі за "фантастичне виховання" і "роки безпечного водіння".