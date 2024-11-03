Хлопець прочитав листівку до дня народження і дізнався, що батьки брехали йому 3 роки

Життя чоловіка перевернулося з ніг на голову, коли він прочитав вітальну листівку від батьків на свій 21 день народження. Бо він дізнався, що протягом кількох років був жертвою розіграшу.

Мама хлопця, Сара Остін, поділилася відео цього кумедного моменту у тіктоці, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. І це відео дуже швидко стало вірусним.

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Хлопець дізнався, що батьки розігрували його цілих 3 роки

Кліп починається з того, що Чарлі відкриває величезну листівку від батьків у свій день народження. Ті просять його прочитати вголос.

З 21 днем народження, Чарлі. Ура – у тебе більше немає чорної скриньки,

– читає він, підстрибуючи від радості.

Але коли хлопець продовжує читати, його обличчя змінюється: виявилося, що у нього і не було цієї чорної скриньки усі 3 попередні роки!

Друзі вибухнули сміхом, адже вони зрозуміли жарт і знали про нього з самого початку. "Коли тобі довелося пригальмувати днями, я плакав від сміху!" – зізнався один із них.

Друзі та батьки плакали від сміху, вдало розігравши хлопця: дивіться відео sarahaustin7204

А ви зрозуміли?

Тут мовиться про чорну скриньку для автомобілів – телематичний пристрій, який встановлюється у Великій Британії у машину, щоб записувати, як нею керують.

– телематичний пристрій, який встановлюється у Великій Британії у машину, щоб записувати, як нею керують. Пристрій фіксує швидкість авто, відстань, яку воно долає, як машина розганяється і гальмує, а також час дня і ночі, коли використовують автомобіль.

швидкість авто, відстань, яку воно долає, як машина розганяється і гальмує, а також час дня і ночі, коли використовують автомобіль. У підсумку зібрані дані визначають, наскільки водій дбає про безпеку, а також їх надсилають у страхову компанію. А та вже визначає розмір страхових внесків.

Тим часом відео з хлопцем стало вірусним, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів. У коментарях люди хвалили батьків Чарлі за "фантастичне виховання" і "роки безпечного водіння".