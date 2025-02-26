Чи можна розривати стосунки через текстове повідомлення: думки експертів

Розірвати стосунки, звісно, складно, особливо наважитися сказати про в очі. Але чи варто робити це за допомогою текстового повідомлення?

Насправді бувають ситуації, коли це нормально, але частіше краще зробити це особисто. Експерти пояснили це докладніше, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Розривати стосунки через повідомлення – це добре чи погано

Завершення стосунків за допомогою текстового повідомлення здається нетактовним. Але уявіть ситуацію, коли ви протягом місяців маєте незліченну кількість розмов зі своєю парою щодо налагодження стосунків, але одна і та сама проблема повторюється знову і знову без жодного покращення. Мабуть, ситуація з повідомленням тепер не скидається на жахливу?

Розрив стосунків за допомогою текстового повідомлення вважають знеособленим, але він не є по суті поганим чи жорстоким, все залежить від контексту та обставин,

– каже психотерапевтка з Нью-Йорку Клаудія Джолітті-Райт.

Тобто, як бачите, однозначної відповіді немає на питання, чи можна розривати стосунки через текстове повідомлення. Але експерти мають цікаві міркування з цього приводу.

Чи погано розривати стосунки через повідомлення? Однозначної відповіді нема / Фото freepik

Коли не варто розлучатися за допомогою повідомлення

Чому розрив стосунків через повідомлення вважають поганим способом? Бо для багатьох є приниженням, особливо якщо пара була разом тривалий час. Інша проблема – людина на тому кінці "дроту" не може вловити певні сигнали, такі як тон голосу або мова тіла, які допоможуть їй зрозуміти, що ви маєте на увазі.

Психолог Морган Коуп наголошує, що розставання в особистій зустрічі часто дає більше впевненості, оскільки ви можете мати діалог про ваші стосунки та про те, чому все закінчилося. А люди, які не розуміють, чому їхні стосунки закінчуються, частіше відчувають дистрес. Тобто якщо не бути чесними, то можна погіршити ситуацію.

Джолітті-Райт каже, що є певні випадки, коли вона рекомендує розлучатися особисто або бодай через дзвінок. Наприклад, якщо ви хочете розійтися на хороших умовах, якщо ви були разом довго, або якщо ви обоє були дуже емоційно залучені в стосунки. Тоді особистий контакт покаже повагу до цих стосунків, і запропонує можливість для їхнього завершення із взаєморозумінням.

Є ситуації, коли через повідомлення не варто розходитися, а є такі, коли навіть необхідно / Фото freepik

Коли є сенс розійтися через текст

Є багато обставин, за яких розрив за допомогою текстового повідомлення є чудовою ідеєю. Наприклад, якщо ви у стосунках на відстані, і це просто найпростіший спосіб попрощатися. Або якщо у вас було лише кілька побачень.

Що ще важливіше, це може бути найбезпечнішим варіантом, якщо ви у стосунках з насильством і боїтеся, що ваша пара проявить агресію. Тобто якщо ви вважаєте, що ваша фізична безпека буде під загрозою – прощання текстом є цілком розумним, підкреслює доктор Коуп.

Емоційної безпеки це теж стосується. Якщо ви думаєте, що на вас накричать або розмова буде непродуктивною, якщо ви остерігаєтеся відчути пригнічення або тривогу, послідовне текстове повідомлення може захистити ваші почуття.

Також важливо розуміти, що текстове повідомлення може бути реалістичним і спокійним способом розпочати процес розлучення. А потім ви завжди можете перейти до телефону або особистої зустрічі, якщо будете готові.

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