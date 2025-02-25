Експертка зі знайомств Вікі Павітт розкрила одну річ, яку ви ніколи не повинні робити на першому побаченні. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає докладніше.

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Ось цієї помилки ніколи не варто припускатися на першому побаченні

Щоб упоратися з нервами та хвилюваннями на першому побаченні, експертка зі знайомств запропонувала холостякам одну річ, яку вони ніколи не повинні робити. Вона проста і, можливо, очевидна – а проте поширена і потребує уваги.

Вікі Павітт застерегла, що на першому побаченні ніколи не слід говорити про своїх колишніх.

Експертка зі знайомств Вікі Павітт розкрила те, що ви ніколи не повинні робити на побаченні / Фото freepik

Ну, звісно, є й низка інших речей, яких чоловікам слід уникати на першому побаченні. Наприклад, не варто бути тим хлопцем, який не ставить жодного запитання. Бо це зазвичай дуже виснажливо, коли лише одна людина намагається вести розмову.

Також Вікі наголосила: не можна забувати, що побачення – це про зв'язок, знайомство, а не про монолог чи момент, щоб похизуватися, і тим більше це не співбесіда на роботу, де потрібно розповідати про свої досягнення. Щонайгірше – про досягнення у попередніх стосунках, або про їхні недоліки.