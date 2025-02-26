На самом деле бывают ситуации, когда это нормально, но чаще лучше сделать это лично. Эксперты объяснили это подробнее, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Разрывать отношения через сообщение – это хорошо или плохо

Завершение отношений с помощью текстового сообщения кажется бестактным. Но представьте ситуацию, когда вы в течение месяцев имеете бесчисленное количество разговоров со своей парой по налаживанию отношений, но одна и та же проблема повторяется снова и снова без всякого улучшения. Видимо, ситуация с сообщением теперь не похожа на ужасную?

Разрыв отношений с помощью текстового сообщения считают обезличенным, но он не является по сути плохим или жестоким, все зависит от контекста и обстоятельств,

– говорит психотерапевт из Нью-Йорка Клаудия Джолитти-Райт.

То есть, как видите, однозначного ответа нет на вопрос, можно ли разрывать отношения через текстовое сообщение. Но эксперты имеют интересные соображения по этому поводу.

Плохо ли разрывать отношения через сообщение? Однозначного ответа нет / Фото freepik

Когда не стоит расставаться с помощью сообщения

Почему разрыв отношений через сообщения считают плохим способом? Потому что для многих является унижением, особенно если пара была вместе длительное время. Другая проблема – человек на том конце "провода" не может уловить определенные сигналы, такие как тон голоса или язык тела, которые помогут ему понять, что вы имеете в виду.

Психолог Морган Коуп отмечает, что расставание в личной встрече часто дает больше уверенности, поскольку вы можете провести диалог о ваших отношениях и о том, почему все закончилось. А люди, которые не понимают, почему их отношения заканчиваются, чаще испытывают дистресс. То есть если не быть честными, то можно ухудшить ситуацию.

Джолитти-Райт говорит, что есть определенные случаи, когда она рекомендует расставаться лично или хотя бы через звонок. Например, если вы хотите разойтись на хороших условиях, если вы были вместе долго, или если вы оба были очень эмоционально вовлечены в отношения. Тогда личный контакт покажет уважение к этим отношениям, и предложит возможность для их завершения с взаимопониманием.

Есть ситуации, когда из-за сообщения не стоит расходиться, а есть такие, когда даже необходимо / Фото freepik

Когда есть смысл разойтись через текст

Есть много обстоятельств, при которых разрыв с помощью текстового сообщения является отличной идеей. Например, если вы в отношениях на расстоянии, и это просто самый простой способ попрощаться. Или если у вас было всего несколько свиданий.

Что еще важнее, это может быть самым безопасным вариантом, если вы в отношениях с насилием и боитесь, что ваша пара проявит агрессию. То есть если вы считаете, что ваша физическая безопасность будет под угрозой – прощание текстом является вполне разумным, подчеркивает доктор Коуп.

Эмоциональной безопасности это тоже касается. Если вы думаете, что на вас накричат или разговор будет непродуктивным, если вы остерегаетесь почувствовать угнетение или тревогу, последовательное текстовое сообщение может защитить ваши чувства.

Также важно понимать, что текстовое сообщение может быть реалистичным и спокойным способом начать процесс расставания. А потом вы всегда можете перейти к телефону или личной встрече, если будете готовы.

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