Точні критерії розподілу залежать від віку, способу життя та рівня фізичної активності, але існують універсальні принципи. Про них і поговоримо на 24 Каналі завдяки GQ.
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Скільки калорій має бути у сніданку, обіді й вечері
У харчуванні є 3 наріжні аспекти: типи продуктів, розмір порцій та час доби, коли ви їсте. І тут важливо навчитися розподіляти калорії між сніданком, обідом та вечерею, щоб підтримувати стабільний рівень енергії в організмі.
Науковці часто кажуть, що поживання більшої кількості калорій на сніданок, навіть до 50%, може бути кращим вибором для більшості людей. Це тому, що метаболізм зазвичай активніший вранці. Але є нюанси.
У VeryWell Fit пишуть, що більшість чоловіків потребують 2 – 3 тисячі калорій на день. Але якщо людина хоче залишатися стрункішою та здоровішою, радять обмежити цю кількість показником у 1600. А як же їх розподілити?
Сніданок, обід чи вечеря – де ховаються зайві калорії? / Фото freepik
Варто відштовхуватися від ваших цілей та розпорядку дня. Наприклад людям, які займаються фізичними вправами зранку, радять розподіляти так:
- Перекус перед тренуванням – 150 калорій.
- Сніданок після тренування – 500 калорій.
- Обід – 400 калорій.
- Вечеря – 400 калорій.
- Перекус – 150 калорій.
Але якщо ви тренуєтеся ввечері, або просто любите легкі сніданки й більші вечері, можна зробити інший розподіл:
- Сніданок – 300 калорій.
- Перекус – 150 калорій.
- Обід – 400 калорій.
- Перекус – 150 калорій.
- Вечеря – 600 калорій.
У Global News також можна побачити, що прийом їжі з найбільшою кількістю калорій може бути не сніданком, а обідом. Там зазначають, що середнє щоденне споживання калорій для кожного прийому їжі варто розподіляти так:
- Від 300 до 400 калорій на сніданок.
- Від 500 до 700 калорій на обід.
- І від 500 до 700 калорій на вечерю.
- Перекуси – не більше як 200 калорій.