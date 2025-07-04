Точні критерії розподілу залежать від віку, способу життя та рівня фізичної активності, але існують універсальні принципи. Про них і поговоримо на 24 Каналі завдяки GQ.

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Скільки калорій має бути у сніданку, обіді й вечері

У харчуванні є 3 наріжні аспекти: типи продуктів, розмір порцій та час доби, коли ви їсте. І тут важливо навчитися розподіляти калорії між сніданком, обідом та вечерею, щоб підтримувати стабільний рівень енергії в організмі.

Науковці часто кажуть, що поживання більшої кількості калорій на сніданок, навіть до 50%, може бути кращим вибором для більшості людей. Це тому, що метаболізм зазвичай активніший вранці. Але є нюанси.

У VeryWell Fit пишуть, що більшість чоловіків потребують 2 – 3 тисячі калорій на день. Але якщо людина хоче залишатися стрункішою та здоровішою, радять обмежити цю кількість показником у 1600. А як же їх розподілити?

Сніданок, обід чи вечеря – де ховаються зайві калорії? / Фото freepik

Варто відштовхуватися від ваших цілей та розпорядку дня. Наприклад людям, які займаються фізичними вправами зранку, радять розподіляти так:

Перекус перед тренуванням – 150 калорій.

Сніданок після тренування – 500 калорій.

Обід – 400 калорій.

Вечеря – 400 калорій.

Перекус – 150 калорій.

Але якщо ви тренуєтеся ввечері, або просто любите легкі сніданки й більші вечері, можна зробити інший розподіл:

Сніданок – 300 калорій.

Перекус – 150 калорій.

Обід – 400 калорій.

Перекус – 150 калорій.

Вечеря – 600 калорій.

У Global News також можна побачити, що прийом їжі з найбільшою кількістю калорій може бути не сніданком, а обідом. Там зазначають, що середнє щоденне споживання калорій для кожного прийому їжі варто розподіляти так: