Невірність, байдуже до її типу, є розривом з домовленостями, раніше встановленими у стосунках, і руйнуванням відчуття, що іншій людині можна повністю довіряти. Чи можна це виправити, розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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3 ключі до відновлення довіри після зради

Людина, яку зрадили, не тільки зазнає удару через саму зраду, а й може відчувати себе винною, нібито вона зробила щось, щоб заслужити це. Та якщо пара все ж хоче рухатися далі та зцілитися, важливо знайти спосіб відновити довіру.

Довіру до себе і до стосунків можна відновити після зради, але це непростий процес, і він вимагає певних зусиль та важливих змін. Психолог Джеффрі Бернстайн каже, що зрада може змусити вас відчути себе розгубленим і скривдженим, але вона також може дати час, щоб зосередитися на собі й загоїти рани. І ось на які ключові моменти треба звернути увагу.

Невірність, байдуже до її типу, є розривом довіри – але відновити її можна, хоч це й непросто / Фото prostooleh@freepik

Перестаньте звинувачувати себе, щоб відновити самооцінку. Зрада може призвести до того, що ви відчуєте себе винним, вона може змусити вас замислитися, що ви зробили не так, і тут вам потрібно зробити крок назад та усвідомити, що ці думки можуть бути несправжніми – бо зрада ніколи не є виною того, хто страждає від неї. Щоб перестати звинувачувати себе, спробуйте використовувати позитивні афірмації, фрази, які нагадують вам про ваші сильні сторони чи позитивні якості, а також оточувати себе людьми, які підсилюють це і змушують вас почуватися добре. Не варто також звинувачувати іншу людину в усьому поганому, що відбувається чи відбувалося у стосунках – краще постаратися зрозуміти, що можна зробити, щоб рухатися вперед.

щоб відновити самооцінку. Зрада може призвести до того, що ви відчуєте себе винним, вона може змусити вас замислитися, що ви зробили не так, і тут вам потрібно зробити крок назад та усвідомити, що ці думки можуть бути несправжніми – бо зрада ніколи не є виною того, хто страждає від неї. Щоб перестати звинувачувати себе, спробуйте використовувати позитивні афірмації, фрази, які нагадують вам про ваші сильні сторони чи позитивні якості, а також оточувати себе людьми, які підсилюють це і змушують вас почуватися добре. Не варто також звинувачувати іншу людину в усьому поганому, що відбувається чи відбувалося у стосунках – краще постаратися зрозуміти, що можна зробити, щоб рухатися вперед. Відновіть кордони. Необхідно мати їх, щоб захистити себе і мати збалансовані стосунки, у яких ви не є тим, хто несе всю вагу або завжди виконує найважчу роботу. Якщо ви вирішили залишитися у парі та спробувати врятувати стосунки, перегляньте кордони, які вже існують, визначте, чи потрібно створювати нові, і чітко прокомунікуйте їх. Межі – це не про покарання партнера, а про створення безпечного простору для зцілення. Тобто слід упорядкувати те, що вам потрібно, щоб почуватися в безпеці, і не йти на компроміс зі своїм емоційним станом заради збереження стосунків.

Необхідно мати їх, щоб захистити себе і мати збалансовані стосунки, у яких ви не є тим, хто несе всю вагу або завжди виконує найважчу роботу. Якщо ви вирішили залишитися у парі та спробувати врятувати стосунки, перегляньте кордони, які вже існують, визначте, чи потрібно створювати нові, і чітко прокомунікуйте їх. Межі – це не про покарання партнера, а про створення безпечного простору для зцілення. Тобто слід упорядкувати те, що вам потрібно, щоб почуватися в безпеці, і не йти на компроміс зі своїм емоційним станом заради збереження стосунків. Установіть зцілення своїм пріоритетом. Після зради дуже важливо зосередитися на зціленні, відновленні зв'язку з собою і заняттях, які приносять задоволення, щось позитивне, і дозволяють працювати над собою. Це як-от хобі або будь-що, що вам подобається, і що ви можете робити без пари. В ідеалі ви повинні знайти спосіб додати ці заняття до свого розпорядку дня, щоб вони також стали для вас моментами, коли ви зможете розслабитися, очистити свій розум або розвиватися як особистість.