Невірність, байдуже до її типу, є розривом з домовленостями, раніше встановленими у стосунках, і руйнуванням відчуття, що іншій людині можна повністю довіряти. Чи можна це виправити, розповідає 24 Канал завдяки GQ.
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3 ключі до відновлення довіри після зради
Людина, яку зрадили, не тільки зазнає удару через саму зраду, а й може відчувати себе винною, нібито вона зробила щось, щоб заслужити це. Та якщо пара все ж хоче рухатися далі та зцілитися, важливо знайти спосіб відновити довіру.
Довіру до себе і до стосунків можна відновити після зради, але це непростий процес, і він вимагає певних зусиль та важливих змін. Психолог Джеффрі Бернстайн каже, що зрада може змусити вас відчути себе розгубленим і скривдженим, але вона також може дати час, щоб зосередитися на собі й загоїти рани. І ось на які ключові моменти треба звернути увагу.
Невірність, байдуже до її типу, є розривом довіри – але відновити її можна, хоч це й непросто / Фото prostooleh@freepik
- Перестаньте звинувачувати себе, щоб відновити самооцінку. Зрада може призвести до того, що ви відчуєте себе винним, вона може змусити вас замислитися, що ви зробили не так, і тут вам потрібно зробити крок назад та усвідомити, що ці думки можуть бути несправжніми – бо зрада ніколи не є виною того, хто страждає від неї. Щоб перестати звинувачувати себе, спробуйте використовувати позитивні афірмації, фрази, які нагадують вам про ваші сильні сторони чи позитивні якості, а також оточувати себе людьми, які підсилюють це і змушують вас почуватися добре. Не варто також звинувачувати іншу людину в усьому поганому, що відбувається чи відбувалося у стосунках – краще постаратися зрозуміти, що можна зробити, щоб рухатися вперед.
- Відновіть кордони. Необхідно мати їх, щоб захистити себе і мати збалансовані стосунки, у яких ви не є тим, хто несе всю вагу або завжди виконує найважчу роботу. Якщо ви вирішили залишитися у парі та спробувати врятувати стосунки, перегляньте кордони, які вже існують, визначте, чи потрібно створювати нові, і чітко прокомунікуйте їх. Межі – це не про покарання партнера, а про створення безпечного простору для зцілення. Тобто слід упорядкувати те, що вам потрібно, щоб почуватися в безпеці, і не йти на компроміс зі своїм емоційним станом заради збереження стосунків.
- Установіть зцілення своїм пріоритетом. Після зради дуже важливо зосередитися на зціленні, відновленні зв'язку з собою і заняттях, які приносять задоволення, щось позитивне, і дозволяють працювати над собою. Це як-от хобі або будь-що, що вам подобається, і що ви можете робити без пари. В ідеалі ви повинні знайти спосіб додати ці заняття до свого розпорядку дня, щоб вони також стали для вас моментами, коли ви зможете розслабитися, очистити свій розум або розвиватися як особистість.