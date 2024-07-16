10 признаков, что ваши отношения уже мертвы, а вы этого и не замечали

Отношения могут ухудшаться со временем, и как-то наступает момент, когда они перестают работать. Оказывается, что проблемы, недоразумения, споры, плохая коммуникация и отсутствие связи разрушили все.

А иногда это может произойти даже так, что вы и не осознавали этого. Ведь люди склонны минимизировать неудобное, или думать, что оно исчезнет само. А еще многие вещи отвлекают внимание, например работа, и вам не удается легко осознавать, что происходит с вашими отношениями.

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В идеале, вы не должны допускать этого. Но также важно знать, как определить, когда отношения подошли к концу и пересекли ту грань, за которой вы уже мало что можете сделать, чтобы их спасти.

Как узнать, что ваши отношения мертвы

Эксперт Брюс Ли, доктор медицинских наук, пишет в Psychology Today, что есть несколько признаков, которые четко указывают на то, что ваши отношения мертвы.

Доверие утрачено (даже если не было никакого инцидента).

Нет эмоциональной связи.

Отсутствуют коммуникация и попытки понять партнера.

Уважение друг к другу потеряно.

Растет количество обид.

Вы больше не прилагаете усилий, чтобы наладить отношения.

Вы избегаете совместного времени и разговоров.

Вы не являетесь одним из приоритетов для партнера, и наоборот.

У вас очень разные или даже противоположные цели.

Когда вы думаете о будущем, вы не представляете его вместе.

Недоразумения, споры, плохая коммуникация могут разрушить отношения / Фото freepik

Что делать, если вам кажется, что ваши отношения мертвы

Бывают случаи, когда отношения могут казаться мертвыми, но кое-что можно сделать, чтобы спасти их. Потому что потеря искры не всегда означает, что все разрушено безвозвратно. Healthline советует следующее: