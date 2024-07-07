По крайней мере, если правильно подобрать упражнения и выполнять их достаточно долго, чтобы мышцы почувствовали усилие. Если у вас нет времени на длительные тренировки или просто не хотите проводить много времени в спортзале, этот план поможет вам.
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Эти 2 упражнения помогут вам построить мускулистые ноги
По словам Эрика Бартелла, тренера, экс-военного и автора Men's Health, вам даже необязательно использовать тренажеры или гантели – веса тела будет более чем достаточно. Но нужно продержаться каждую необходимую секунду.
- Эта тренировка для ног сосредоточена прежде всего на квадрицепсах – это группа важных мышц, которая поддерживает весь наш вес и позволяет нам двигаться.
- Но это не значит, что вы будете работать только над ними, поскольку ягодицы и брюшной пресс также будут укрепляться. Так что это упражнение можно считать упражнением 3-в-1.
Тренер выбрал для этого занятия 2 вида приседаний. Эти классические упражнения зарекомендовали себя как лучшие, поэтому неудивительно, что эксперты рекомендуют их.
Два вида приседания, которые помогут построить сильные ноги / Коллаж 24 Канала с фото freepik
Это мощная рутина без перерывов, желательно придерживаться ее только в том случае, если вы уже в хорошей физической форме и если уже овладели техникой выполнения этих 2 движений правильно.
Итак, следует выполнять такие упражнения:
- Болгарское приседание по 45 секунд на каждую ногу (одна нога располагается сзади, а другая нога выполняет выпад вперед). Выполните это упражнение, задействовав обе ноги, прежде чем переходить ко второму упражнению, не отдыхая между ними.
- Приседания-лифт 45 секунд (следует постепенно опускаться и подниматься, имитируя движение лифта.). После выполнения второго упражнения вернитесь к первому и сделайте всего 3 подхода без перерыва.
Это будет нелегко, но вы быстро увидите результаты.