Итак, загорать надо разумно, а для этого следует как минимум понимать, как работает солнцезащитный крем. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом и больше подробнее.

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Усильте защиту от солнца в пиковое время. При этом учтите время суток и время года. Обычно солнце сильнее всего между 10 и 16 часами, а летом его лучи самые прямые. В эти часы дня и в летние месяцы следует особенно заботиться о безопасности своей кожи во время загара. Но посереди зимы ультрафиолетовые лучи не исчезают. Зимой вы не загораете, но возможны солнечные ожоги. То есть использовать солнцезащитный крем можно весь год, просто в пиковое время – с большим SPF, 30 или 50, а в более безопасный – 15.

При этом учтите время суток и время года. Обычно солнце сильнее всего между 10 и 16 часами, а летом его лучи самые прямые. В эти часы дня и в летние месяцы следует особенно заботиться о безопасности своей кожи во время загара. Но посереди зимы ультрафиолетовые лучи не исчезают. Зимой вы не загораете, но возможны солнечные ожоги. То есть использовать солнцезащитный крем можно весь год, просто в пиковое время – с большим SPF, 30 или 50, а в более безопасный – 15. Понимайте разницу в видах SPF и UV. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают глубже в кожу и делают ее более старой и шероховатой на ощупь. Лучи типа В (UVB) вызывают солнечные ожоги и меланому. Выбирайте средства, которые защищают от обоих видов лучей. А SPF означает силу защиты средства от лучей типа В. Цифра же – это время, в течение которого вы можете находиться на солнце с этим продуктом, которое следует понимать по следующей формуле: SPF 15 – пребывание на солнце в течение часа с этим средством равно воздействию УФ-лучей в течение 4 минут без SPF, SPF 30 – час с ним эквивалентен 2 минутам воздействия УФ-лучей без защиты, и так далее. Но ни один крем не защитит вас на 100%. Кремы с SPF 15 фильтруют примерно 93% лучей, SPF 30 – 97%, SPF 50 – 98%, а SPF 100 – примерно 99%.

Чтобы загорать разумно, следует понимать, как работает солнцезащитный крем / Фото freepik

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