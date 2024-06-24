Если вы застилаете кровать импровизированно, бессистемно, то и результат будет выглядеть неопрятно. А вот правильно застелив кровать, вы сможете не только видеть приятный глазу порядок, но даже лучше высыпаться.

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Вот как нужно правильно застилать кровать

Хочешь уметь застилать кровать легко и ловко? / Фото freepik

Расстелите нижнюю простыню и подогните углы простыни по углам матраса.

нижнюю простыню и подогните углы простыни по углам матраса. Встаньте у низа кровати и расстелите верхнюю простыню поверх пододеяльника. Конец простыни с широким краем застелите в изголовье кровати. Оставьте небольшой промежуток между верхней частью простыни и изголовьем кровати.

у низа кровати и расстелите верхнюю простыню поверх пододеяльника. Конец простыни с широким краем застелите в изголовье кровати. Оставьте небольшой промежуток между верхней частью простыни и изголовьем кровати. Снизу кровати заправьте конец простыни между матрасом и пружинами кровати. Убедитесь, что простынь ровно лежит между ними.

конец простыни между матрасом и пружинами кровати. Убедитесь, что простынь ровно лежит между ними. Сделайте уголок с одной стороны матраса снизу кровати. Возьмите и поднимите простыню сбоку на расстоянии примерно 40 сантиметров от изножья кровати.

простыню сбоку на расстоянии примерно 40 сантиметров от изножья кровати. Задвиньте нижнюю драпировку в форме треугольника между матрасом и пружинным блоком.

нижнюю драпировку в форме треугольника между матрасом и пружинным блоком. Свободной рукой удерживайте угол на месте и переверните верхнюю штору. Сделайте так, чтобы сгиб на верхнем полотне образовал угол 45 градусов. Повторите это на противоположном углу матраса.

верхнюю штору. Сделайте так, чтобы сгиб на верхнем полотне образовал угол 45 градусов. Повторите это на противоположном углу матраса. Заправьте простыню с обеих сторон кровати.

простыню с обеих сторон кровати. Повторите процесс с одеялом. Положите подушку в чехол и на изголовье кровати. Добавьте одеяло. Сгладьте все вниз.



Как застилать кровать / Иллюстрация The Art of Manlines