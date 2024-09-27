Психолог Джеффри Бернстайн писал в Psychology Today, что есть определенные привычки, которые являются непреднамеренными, но стали нормой. И они могут нанести наибольший вред половинке, пишет GQ.

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Пренебрегать чувствами. Это игнорирование чувств пары, минимизация ее беспокойств, фразы вроде "ты слишком остро реагируешь". Это форма обесценивания, которая может нанести много боли, поскольку человек будет чувствовать, что его не понимают, что в отношениях нет места для его эмоций.

Бернстайн говорит, что обесценивание – это лучший способ стать "идиотом в отношениях". Такое поведение порождает негативные эмоции, приводит к сбоям в общении, накоплению обид, ощущение опасности. Человек "может начать замыкаться в себе, подавлять свои чувства".

Для устранения этого эксперт советует практиковать эмпатию и активно слушать, не осуждая, не критикуя и не перебивая.

Есть определенные привычки, которые являются непреднамеренными, но могут нанести наибольший вред половинке / Фото freepik

Всегда быть в центре внимания. Каждому нужен свой момент, чтобы сиять в отношениях, а это означает, что неправильно стремиться перехватить каждый разговор, быть тем, кто всегда говорит или тем, кто делает каждую вещь, хорошую или плохую, от себя.

Бернстайн говорит, что вы должны противостоять желанию переключить внимание на себя, поскольку оно создает впечатление, что вы эгоистичный, самовлюбленный или эгоцентричный человек. И заставляет других чувствовать, что вы безразличны к тому, что они говорят или делают.

Приложите усилия, чтобы сохранить баланс и дать каждому в паре достаточно времени и пространства. Попробуйте поддерживать разговор и показывать половинке, что вы заинтересованы.

Держаться за обиды. Бернстайн говорит, что обида – это тихий убийца отношений. Поскольку она заставляет вас становиться или казаться мстительным и мешает отношениям двигаться вперед.

Эксперт объясняет, что когда вы держите обиду, то попадаете в ловушку, где конфликты не устраняются и продолжают возникать. Что приводит к обидам и показывает другому человеку, что вы не готовы отпустить прошлое, чтобы сосредоточиться на настоящем и решениях.

Вот почему Бернстайн советует сосредоточиться на настоящем, перестать тянуть прошлое и отпустить то, что лишь продолжает причинять боль.

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