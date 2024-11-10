Билл Гейтс задал 4 страшных вопроса "путешественнику во времени" из будущего

Билл Гейтс поделился своими мыслями о будущем. Особый интерес он проявил к тому, как будущие поколения будут решать глобальные проблемы, в частности относительно искусственного интеллекта.

Гейтс в одном из эпизодов подкаста Possible, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca, говорил о том, что бы он спросил у кого-то из 2100 года. Речь шла о 4 проблемах, которые его очень беспокоят.

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Какие страшные вопросы Билл Гейтс поставил бы путешественнику во времени с 2100 года

Билл Гейтс обратил внимание на снижение доверия общества к государственным институтам. И на этом фоне выделил 4 проблемы:

искусственный интеллект,

ядерное оружие,

биотерроризм

и политическая поляризация.

Размышляя о достижениях за последние 5 десятилетий, Гейтс указал на повышение уровня жизни, но и на новые вызовы. Он отметил, что инновационное управление будет ключевым для эффективного ответа на эти новые вызовы.

Также он выразил оптимизм, что к 2100 году общество разработает стратегии для решения этих проблем.

Я назову их "4 сноски": ИИ, ядерное оружие, биотеррористическое оружие и поляризация. Немного пугает, что это происходит в то время, когда доверие к правительству находится на очень низком уровне, как относительно, так и абсолютно,

– сказал Гейтс.

Он также говорил о важности таких тем, как детская смертность и нехватка продовольствия. По его мнению, об этом часто не говорят в дискуссиях, где доминируют ИИ и изменение климата.

Биллу Гейтсу очень интересно, как будущие поколения будут решать глобальные проблемы / Фото Bloomberg

Гейтс высоко оценивает потенциал ИИ, особенно в сферах здоровья и образования, признавая при этом необходимость быть осторожным.

Он остается решительным сторонником положительного применения ИИ и является заядлым пользователем инструментов вроде ChatGPT, предлагающих практические преимущества для повседневной жизни и производительности.

Первые годы новой эпохи часто отмечены значительным количеством перемен. Вспомните начало развития интернета,

– отметил Гейтс.

В самом деле, сколько людей сначала им пользовались? Но со временем он становился все более распространенным, пока однажды не сложилось так, что большинство людей имеют электронные адреса, покупают вещи онлайн и используют поисковые системы.