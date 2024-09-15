Мужчина показал 5 головоломок, которые "каждый должен разгадать" – но большинство людей не могут

Эти 5 быстрых головоломок буквально каждый должен уметь решать. По меньшей мере, так утверждает пользователь тиктока mahanlankarani.

А тем не менее – многие люди смущены задачами, которые показал в видео этот человек. Но посмотрите на них сами и составьте собственное мнение.

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5 головоломок, которые "должен разгадать каждый"

Головоломки развивают навыки критического мышления и тренируют ваш мозг как мышцу – каждый раз, когда вы подвергаете себя испытанию. Пользователь тиктока mahanlankarani поделился несколькими такими головоломками.

Его видео набрало под 800 тысяч лайков. В нем 5 вопросов, которые заставляют почесать затылок. Вот они:

1. Сколько пар животных взял Моисей на ковчег?

2. Вы участвуете в гонках и обгоняете человека на 3 месте, то на каком месте вы сейчас?

3. У отца Джона было 3 сына: Снеп, Крэкл и?

4. Если самолет разбился между Францией и Испанией, где вы хороните выживших?

5. Если 7 человек за 7 минут съедают 7 бургеров, то сколько времени понадобится 30 людям, чтобы съесть 30 бургеров?

Интересные вопросы с неочевидными ответами: смотрите видео mahanlankarani

Догадались вы или нет, вот ответы:

На 1. Нисколько, потому что не Моисей ступал на ковчег, а Ной.

На 2. На 3 месте, это достаточно очевидно.

На 3. Конечно, Джон, ведь речь об отце Джона, а не об отце по имени Джон.

На 4. Нигде, ведь те, кто выжил, не будут нуждаться в захоронении.

На 5. Те же 7 минут, насколько бы запутанным не было задание.

Впрочем, в комментариях люди писали, что "все еще очень смущены последним вопросом". А некоторым "никогда не было так стыдно". Вот еще яркий пример: "Я уверенно отвечал на каждый вопрос и все равно в итоге 0 из 5". А какая у вас ситуация?