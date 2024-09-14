Эта концепция существует уже несколько лет, но недавно вернулась к нам. Что же это за новая вирусная практика и почему нам стоит обратить на нее внимание?

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Что такое дофаминовое меню

Дофаминовое меню разрабатывали для людей, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или без нее. Его цель – заменить часы, проведенные за скроллингом на смартфоне, на деятельность, которая приносит благополучие и удовольствие. То есть деятельность, которая стимулирует выработку дофамина, гормона счастья.

Идея проста: составить список ежедневных дел, которые делают вас счастливыми, без касания к телефону. Независимо от того, это спорт, или приготовления любимого блюда, или время с любимым человеком – идея в том, чтобы вернуть свое время и добавить ритуалы в свой день, которые займут ум здоровым способом.

Как создать свое дофаминовое меню

Все, что нужно сделать, это выбрать занятия, которые приносят вам радость и держат вас в активном состоянии, как можно дальше от экранов. В тиктоке или инстаграме хватает примеров дофаминовых меню.

Например, йога, велосипед или пробежка – это отличный способ сжечь энергию и одновременно почувствовать удовольствие.

Порадовать себя любимым блюдом – это также способ позаботиться о себе.

Рукоделие является прекрасным творческим выходом, а проведение времени с близкими – укрепляет связи.

Да даже послушать вдохновляющий подкаст – уже шаг в правильном направлении.

Что такое дофаминовое меню и почему нам стоит обратить на него внимание / Фото stockking@freepik

Все эти маленькие прикосновения – ключ к длительному благополучию. Так что это совсем не сложно – создать рутину хорошего самочувствия, держась в стороне от непрерывных оповещений. Тем более что вы сами решаете, что именно вам нравится.

Вот лишь один пример дофаминового меню:

На закуску – быстрые легкие действия, которые можно сделать утром, чтобы поднять себе настроение, не тратя на них много времени. Застелить кровать, несколько минут потягиваться, посмотреть на солнышко, послушать любимую песню.

– быстрые легкие действия, которые можно сделать утром, чтобы поднять себе настроение, не тратя на них много времени. Застелить кровать, несколько минут потягиваться, посмотреть на солнышко, послушать любимую песню. Основное блюдо – беремся за то, что мы обычно откладываем, потому что эти действия требуют больше усилий или времени. Это душ, другой необходимый уход, наведение порядка в шкафу или в доме в целом, длительная прогулка на природе и тому подобное.

– беремся за то, что мы обычно откладываем, потому что эти действия требуют больше усилий или времени. Это душ, другой необходимый уход, наведение порядка в шкафу или в доме в целом, длительная прогулка на природе и тому подобное. І десерт – это лакомства, которые радуют нас. Съешьте свое любимое блюдо, посетите спа, проведите время с семьей и друзьями, проведите небольшой шопинг или порадуйте себя чем-то особенным.

Заметим, что дофаминовое меню – развивающийся тренд. Со временем концепция обогатилась новыми вариациями. Некоторые добавляют в него амулеты (быстрые и приятные задачи), а некоторые предпочитают просто составить список дел, которые приносят пользу. Цель же неизменна: определить все те мелочи, которые украшают ваш день, и использовать их как источник вдохновения.