Поэтому время от времени, и это нормально, мы видим более человечную и смешную сторону наших лидеров. И то, как они справляются с забавными ситуациями, пишет Man of Many, может даже заставить нас любить и уважать их больше. Или наоборот.

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Танцы, ругань, хэви-метал: смешные моменты из жизни известных в мире политиков

Здесь мы рассмотрим несколько таких случаев. Ситуаций, которые были естественно смешными, или же лидер пытался намеренно нас рассмешить. Или же – лидер делал нечто откровенно нелепое на радость огромной аудитории.

"Большой исландский спор о пицце с ананасами". В 2017 году президент Исландии Гунни Т. Йоханнессон во время непринужденной беседы со старшеклассниками вызвал забавную полемику, предложив запретить начинку для пиццы с ананасами. В шутку, конечно, но социальные сети взорвались, и Гурни пришлось объяснять, что на самом деле он не собирается запрещать ананасы и вообще не должен иметь такой власти.

В 2017 году президент Исландии Гунни Т. Йоханнессон во время непринужденной беседы со старшеклассниками вызвал забавную полемику, предложив запретить начинку для пиццы с ананасами. В шутку, конечно, но социальные сети взорвались, и Гурни пришлось объяснять, что на самом деле он не собирается запрещать ананасы и вообще не должен иметь такой власти. В 2022 году премьер Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала, когда видео с ее танцами на вечеринке стало вирусным. Некоторые критиковали ее, но сторонники, особенно женщины, сплотились вокруг нее, публикуя собственные танцевальные видео с хэштегом #solidaritywithsanna. Марин восприняла все спокойно и подчеркнула, что никогда не пропускала работы из-за личной жизни. Она даже прошла тест на наркотики, чтобы критики умолкли.

Политики должны были бы быть серьезными, однако мир был бы очень скучным местом, если бы им это удавалось / Коллаж 24 Канала фото АР