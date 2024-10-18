Тож час від часу, і це нормально, ми бачимо більш людяну і смішну сторону наших лідерів. І те, як вони справляються з кумедними ситуаціями, пише Man of Many, може навіть змусити нас любити й поважати їх більше. Або навпаки.
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Тут ми розглянемо кілька таких випадків. Ситуацій, які були природно смішними, або ж лідер намагався навмисно нас розсмішити. Або ж – лідер робив дещо відверто безглузде на радість величезній аудиторії.
- "Велика ісландська суперечка про піцу з ананасами". У 2017 році президент Ісландії Гунні Т. Йоханнессон під час невимушеної бесіди зі старшокласниками спричинив кумедну полеміку, запропонувавши заборонити начинку для піци з ананасами. Жартома, звісно, але соціальні мережі вибухнули, і Ґурні довелося пояснювати, що насправді він не збирається забороняти ананаси і взагалі не повинен мати такої влади.
- У 2022 році прем'єрка Фінляндії Санна Марін опинилася в центрі скандалу, коли відео з її танцями на вечірці стало вірусним. Дехто критикував її, але прихильники, особливо жінки, згуртувалися навколо неї, публікуючи власні танцювальні відео з хештегом #solidaritywithsanna. Марін сприйняла все спокійно й наголосила, що ніколи не пропускала роботи через особисте життя. Вона навіть пройшла тест на наркотики, щоб критики замовкли.
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- У 2009 році президент США Барак Обама несподівано неформально висловився щодо сумнозвісного переривання Каньє Вестом церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Тоді Каньє увірвався на сцену під час промови Тейлор Свіфт, яка приймала нагороду. Обаму запитали про інцидент, і він без вагань назвав Каньє придурком. Коментар не мав бути для запису, але ж це епоха соціальних медіа. Думка Обами стала вірусною у твітері, і невимушена сторона політика людям сподобалася, на противагу його зазвичай стриманій поведінці.
- 22 травня 2024 президент Аргентини Хав'єр Мілей у найзухваліший спосіб розкачав багатотисячну аудиторію. Одягнений у чорну шкіру та зі своєю фірмовою дикою зачіскою, він схопив мікрофон і заспівав Panic Show з аргентинським гуртом La Renga. І вигукував при цьому: "Я король. Я лев!" І так він перетворив політичну подію на повноцінний хеві-метал-концерт. Критики вважали, що його виступ був невдалим, зважаючи на економічну кризу в Аргентині, але його прихильникам байдуже.
- У 2019 році президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов продемонстрував, скажімо так, свою творчу сторону. Він читав реп, співав і грав на клавішних під час святкування Національного дня коня. Гурбангули з онуком заспівав реп про значення коней у туркменській культурі. Виступ транслювали на всю країну, тож він шокував і розвеселив чи не всіх глядачів, які ніколи не бачили нічого подібного раніше.