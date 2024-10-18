Тож час від часу, і це нормально, ми бачимо більш людяну і смішну сторону наших лідерів. І те, як вони справляються з кумедними ситуаціями, пише Man of Many, може навіть змусити нас любити й поважати їх більше. Або навпаки.

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Тут ми розглянемо кілька таких випадків. Ситуацій, які були природно смішними, або ж лідер намагався навмисно нас розсмішити. Або ж – лідер робив дещо відверто безглузде на радість величезній аудиторії.

"Велика ісландська суперечка про піцу з ананасами". У 2017 році президент Ісландії Гунні Т. Йоханнессон під час невимушеної бесіди зі старшокласниками спричинив кумедну полеміку, запропонувавши заборонити начинку для піци з ананасами. Жартома, звісно, але соціальні мережі вибухнули, і Ґурні довелося пояснювати, що насправді він не збирається забороняти ананаси і взагалі не повинен мати такої влади.

У 2017 році президент Ісландії Гунні Т. Йоханнессон під час невимушеної бесіди зі старшокласниками спричинив кумедну полеміку, запропонувавши заборонити начинку для піци з ананасами. Жартома, звісно, але соціальні мережі вибухнули, і Ґурні довелося пояснювати, що насправді він не збирається забороняти ананаси і взагалі не повинен мати такої влади. У 2022 році прем'єрка Фінляндії Санна Марін опинилася в центрі скандалу, коли відео з її танцями на вечірці стало вірусним. Дехто критикував її, але прихильники, особливо жінки, згуртувалися навколо неї, публікуючи власні танцювальні відео з хештегом #solidaritywithsanna. Марін сприйняла все спокійно й наголосила, що ніколи не пропускала роботи через особисте життя. Вона навіть пройшла тест на наркотики, щоб критики замовкли.

Політики мали б бути серйозними, однак світ був би дуже нудним місцем, якби їм це вдавалося / Колаж 24 Каналу фото АР