От запрета ананасов до рэпа о коне: 5 забавных моментов с известными политиками мира
Источник:Man of Many
Мировые лидеры работают под большим давлением. Они всегда должны демонстрировать достоинство, силу, спокойствие, а еще хладнокровное и уравновешенное поведение. Однако мир был бы очень скучным местом, если бы всем это удавалось.
Поэтому время от времени, и это нормально, мы видим более человечную и смешную сторону наших лидеров. И то, как они справляются с забавными ситуациями, пишет Man of Many, может даже заставить нас любить и уважать их больше. Или наоборот.
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Танцы, ругань, хэви-метал: смешные моменты из жизни известных в мире политиков
Здесь мы рассмотрим несколько таких случаев. Ситуаций, которые были естественно смешными, или же лидер пытался намеренно нас рассмешить. Или же – лидер делал нечто откровенно нелепое на радость огромной аудитории.
- "Большой исландский спор о пицце с ананасами". В 2017 году президент Исландии Гунни Т. Йоханнессон во время непринужденной беседы со старшеклассниками вызвал забавную полемику, предложив запретить начинку для пиццы с ананасами. В шутку, конечно, но социальные сети взорвались, и Гурни пришлось объяснять, что на самом деле он не собирается запрещать ананасы и вообще не должен иметь такой власти.
- В 2022 году премьер Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала, когда видео с ее танцами на вечеринке стало вирусным. Некоторые критиковали ее, но сторонники, особенно женщины, сплотились вокруг нее, публикуя собственные танцевальные видео с хэштегом #solidaritywithsanna. Марин восприняла все спокойно и подчеркнула, что никогда не пропускала работы из-за личной жизни. Она даже прошла тест на наркотики, чтобы критики умолкли.
- В 2009 году президент США Барак Обама неожиданно неформально высказался относительно печально известного прерывания Канье Уэстом церемонии вручения наград MTV Video Music Awards. Тогда Канье ворвался на сцену во время речи Тейлор Свифт, которая принимала награду. Обаму спросили об инциденте, и он без колебаний назвал Канье придурком. Комментарий не должен был быть для записи, но ведь это эпоха социальных медиа. Мнение Обамы стало вирусным в твиттере, и непринужденная сторона политика людям понравилась, в противовес его обычно сдержанному поведению.
- 22 мая 2024 года президент Аргентины Хавьер Милей самым дерзким способом раскачал многотысячную аудиторию. Одетый в черную кожу и со своей фирменной дикой прической, он схватил микрофон и спел Panic Show с аргентинской группой La Renga. И выкрикивал при этом: "Я король. Я лев!" И так он превратил политическое событие в полноценный хэви-метал-концерт. Критики считали, что его выступление было неудачным, ввиду экономического кризиса в Аргентине, но его сторонникам все равно.
- В 2019 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал, скажем так, свою творческую сторону. Он читал рэп, пел и играл на клавишных во время празднования Национального дня лошади. Гурбангулы с внуком спел рэп о значении лошадей в туркменской культуре. Выступление транслировали на всю страну, поэтому он шокировал и развеселил едва ли не всех зрителей, которые никогда не видели ничего подобного раньше.