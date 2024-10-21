Помните, что человек, с которым вы разговариваете, прежде всего стремится быть услышанным и почувствовать поддержку. Поэтому перед тем, как сказать что-то, обдумайте свои слова и избегайте фраз, которые усиливают эмоциональную дистанцию. GQ приводит перечень таких.
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Если вы хотите успокоить человека, по крайней мере не говорите этого
- "Просто отдохни". Для людей, которые не испытывают тревогу, это решение может показаться очень простым. Мол, если просто взять несколько дней отдыха, то станет лучше. Однако людям с тревожностью отдых не помогает. Сказать им "просто отдохни" – это как сказать простуженному человеку "просто не кашляй".
- "Так другим еще хуже". Для тревожного человека это может звучать так: "Перестань ныть". И это лишь заставит такого человека чувствовать себя еще более виноватым и не улучшит ситуацию. Лучше прогуляться с ним или переключить его внимание на что-то другое.
- "Ты сам создаешь себе проблемы". Это не только обвинение в том, что человек преувеличивает свои чувства, но и указание на то, что сам факт его высказывания является проблемой. Если вы хотите быть другом и помочь человеку, не говорите таких слов.
- "Смирись с этим". Если бы было так легко забыть и пережить что-то, что тревожит человека, он бы и не страдал сейчас. Но это не просто, это тяжело. Сказав кому-то просто забыть или пережить означает обесценить его переживания и эмоции.
Если вы действительно хотите успокоить человека, не говорите этого, и тогда будет шанс на успех / Фото freepik
- "Не поддавайся стрессу". Стресс и тревога тесно связаны. Если вы просто скажете "не волнуйся" человеку, который даже вам доверяет, это не поможет. Стресс возникает из-за ситуации, а не по воле человека. Вместо этого лучше сказать: "Я слушаю тебя и хочу знать, как я могу помочь".
- "Ой, у меня тоже стресс". Эту фразу не стоит использовать в разговоре с любыми, а не только с тревожными людьми. Каждый на свете ощущает свою боль и стресс, и они у всех разные. Поэтому когда человек с тревогой открывается вам, важно слушать и сопереживать без осуждения.
- "А давай выпьем?" Попытки справиться с тревогой с помощью какой-то еды или алкоголя могут временно сработать. Однако это может привести к зависимости, а большинство людей с тревогой и так имеют ту или иную зависимость. Поэтому не следует советовать им что-то, от чего может возникнуть новая зависимость.