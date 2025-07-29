По меньшей мере, так утверждают американские ученые, исследователи из Техасского университета в Остине. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет об этом подробнее.

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Проблемы в отношениях можно устранять с помощью эмодзи: как это работает?

В наши дни эмодзи очень распространены, в мессенджерах и социальных сетях, однако ранее наука не изучала их как инструмент для укрепления связи в романтических парах.

И вот исследователи из США решили заполнить этот пробел. Они изучали, как эмодзи влияют на восприятие отношений в нашу эпоху – когда доминируют онлайн-взаимодействия.

В исследовании приняли участие 260 взрослых от 23 до 67 лет. Им произвольно дали прочитать 15 текстовых диалогов, которые отличались лишь наличием или отсутствием эмодзи. Люди должны были представить себя отправителем сообщений и сосредоточиться на ответах.

В новом исследовании ученые рассказали, как эмодзи влияют на ваши отношения / Коллаж 24 Канала фото freepik

Участники оценили партнеров, которые использовали эмодзи, как более отзывчивых. Соответственно, партнеров, которые общались только текстом – как менее отзывчивых. Исследователи утверждают, что это восприятие положительно связано с близостью и удовлетворенностью отношениями.

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Интересно, что люди не отмечали значительных различий между эмодзи с лицом и без, то есть тип эмодзи не столь важен, как раньше считали. Само наличие эмодзи, любого типа, способствует формированию лучших отношений.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One, и там подчеркнули, что акцентировали на двусторонних романтических отношениях. То есть не идет речи о влиянии использования эмодзи на динамику дружбы или других видов отношений.

Ученые подытожили, что эмодзи могут быть не только средством выражения, но и сигналом внимательности и эмоциональной вовлеченности. А значит могут усилить удовлетворенность отношениями, что становится универсальным ключом к устранению проблем в парах.