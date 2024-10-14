Определенные слова или словосочетания могут сигнализировать о нехватке уверенности в себе, пишет Hack Spirit, хотя и кажутся безобидными. Распознав их, вы сможете лучше понять собеседника. Или же проанализировать собственные коммуникативные паттерны.

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7 сигналов в словах человека о нехватке уверенности в себе

"Я не уверен, но".

Эта фраза может отражать скрытый страх ошибиться или быть осужденным, что заставляет нас перестраховываться, прежде чем высказать свое мнение или идею. Это защитный механизм, словесная подстраховка на случай, если наши мысли встретят неодобрение или критику.

Причем эта неуверенность часто может быть неуместной. Многие люди, которым не хватает уверенности в себе, являются более компетентными и осведомленными, чем они сами считают. Их идеи и взгляды имеют ценность, но они сами подрывают ее из-за неуверенности в себе.

Признание этого недостатка является первым шагом к избавлению от него. Сознательно решив выражать свои мысли без предисловий сомнения, мы можем начать укреплять самовосприятие.

Определенные слова могут сигнализировать о нехватке уверенности в себе, хотя и кажутся безобидными / Фото freepik

"Просто".

Злоупотребление словом "просто" часто случается в ситуациях, когда человек пытается сориентироваться в новых или сложных ситуациях. Это способ извиняться за свои мысли или действия еще до того, как их озвучили или сделали.

"Просто" может прокрасться в нашу речь как способ уменьшить наше присутствие или смягчить наши просьбы. Например "я просто проверяю" или "я просто думаю, что". Проблема в том, что это слово может незаметно подорвать наш авторитет и доверие.

Осознание здесь тоже является ключевым. Как только мы осознаем этот паттерн, то можем начать заменять "просто" на более уверенную речь. Это изменение означает признание нашей ценности и общения способом, который отражает нашу уверенность в себе.

"Это, видимо, глупо, но".

Начинать свои мысли этими словами – еще один способ приуменьшить значение наших мыслей еще до того, как мы ими поделились. В основе – страх быть отвергнутым или высмеянным. Называя собственные идеи потенциально глупыми, мы пытаемся защитить себя от возможной критики. Мы как бы говорим: "Если ты считаешь это глупостью, что ж, я уже говорил тебе, что так может быть".

На самом деле ни одна идея, рожденная искренними размышлениями и любопытством, не является глупой. Каждая идея или вопрос – это ступенька к росту и пониманию, часть творческого процесса, который может привести к инновациям, прорывам и глубоким озарениям.

Признание и сознательное решение устранить это из нашего словаря – мощный шаг к воспитанию уверенности в себе. Речь идет об уважении к нашей интеллектуальной любознательности и о разрешении себе свободно исследовать идеи, без осуждения или страха.

Иногда даже малозаметные фразы могут раскрыть больше, чем человек хотел бы / Фото freepik

"Мне не нужна помощь".

Это утверждение может показаться признаком уверенности, самодостаточности и устойчивости. Но на самом деле решительный отказ от поддержки или помощи, особенно когда она нужна, скорее свидетельствует о неуверенности в себе.

Эта фраза может вытекать из страха показаться слабым или некомпетентным. Может быть результатом искаженного восприятия того, что просьба о помощи является признаком слабости, тогда как на самом деле это неотъемлемая часть человеческого роста.

Признание наших потребностей и обращение за помощью не является признанием неудачи или неадекватности. Это лишь подтверждение нашей человечности и принятия реальности. Поэтому сопротивляться помощи не следует, а следует рассматривать ее как возможность – учиться, развиваться и укреплять наши связи с другими.

"Мне жаль, но".

Важно извиняться, когда мы сделали что-то не так. Однако использование "мне жаль" как подушки уменьшает ценность извинений. Чрезмерное извинения – очень распространенная привычка, которая может подорвать нашу уверенность в себе.

Это способ смягчить наши утверждения, якобы сделать их более приемлемыми для других. И это на самом деле сигнал, что мы чувствуем, как будто наши мысли могут быть неудобными или обременительными для других.

Чтобы побороть эту привычку, следует начать с осознания того, когда и почему мы используем эту фразу. Или это потому, что мы боимся того, как наши слова воспримут, или мы чувствуем, что наш вклад является менее ценным? И тогда вместо "извините, но я думаю" мы сможем говорить просто и твердо "с моей точки зрения".

Уверенность в себе часто отражается в том, как мы общаемся / Фото freepik

"Есть ли в этом смысл?"

Вы только что высказали свое мнение, а потом почти инстинктивно спрашиваете: "Есть ли в этом смысл?" Это, казалось бы, невинный вопрос, простая проверка, понял ли слушатель. Но если его использовать чрезмерно, он будет признаком неуверенности.

В частности, в нашей способности эффективно общаться. Это так, будто мы не совсем уверены, что наши мысли являются последовательными или достаточно ценными, чтобы быть понятыми. Интересно, что люди, которые часто задают этот вопрос, обычно являются четкими коммуникаторами! Но неуверенность в себе заставляет их искать ненужных подтверждений.

Ключом к преодолению этой привычки является доверие к собственным коммуникативным навыкам и интеллекту наших слушателей. В конце концов, если что-то непонятно, они, скорее всего, попросят разъяснений.

"Я не могу".

Эта фраза является тонким, но мощным индикатором неуверенности. Когда мы говорим себе, что не можем чего-то сделать, мы укрепляем веру в наши ограничения, а не в наш потенциал.

Каждый раз, когда мы используем "я не могу", мы программируем свой ум на веру в свою несостоятельность. Хотя на самом деле многое из того, что мы считаем невозможным, часто является лишь тем, что мы не пробовали или пробовали всего несколько раз сделать. Это не настоящие ограничения, а лишние самоограничения.

Чтобы изменить такое мышление, полезно заменить "я не могу" на "я еще не попробовал" или "я работаю над этим". Эти фразы поощряют мышление, направленное на развитие, и напоминают нам, что навыки и умения можно развивать со временем.

Распознав эти сигналы, вы сможете лучше понять собеседника или же проанализировать себя / Фото freepik

Итак, помните, что трансформируя язык, мы трансформируем себя. Заменяя унизительные выражения на более настойчивые, мы не просто меняем способ общения с другими. Мы в корне меняем то, как мы воспринимаем себя.