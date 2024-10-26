Разрыв отношений почти всегда сложный, но в некоторых случаях ощущение потери заставляет людей желать восстановить контакт. Так что возникает есть вопрос: а можно ли подружиться с бывшей?
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Да, но важно правильно подходить к этой ситуации, чтобы не создавать новые проблемы. Чтобы начать процесс сближения, стоит придерживаться нескольких правил, и именно о них пишет GQ.
7 правил, как подойти к деликатному процессу дружбы с бывшей
- Дайте себе достаточно времени. Расставание, как и еда, требует времени, чтобы остыть. Попытка внезапно подружиться, когда чувства еще не остыли, может причинить боль. Позвольте дистанции естественно расти. Дайте себе как минимум несколько месяцев. И самое главное – не принуждайте к дружбе себя, если другой человек ее не хочет.
- Поддерживайте связь. Когда вы разобрались со своими чувствами, старайтесь поддерживать связь. Вместо того чтобы говорить что-то вроде "а что ты делаешь" или "я скучаю по тебе", подходите к контакту как к обычному разговору. Говорите "как дела", "я посмотрел этот фильм, тебе он когда-то нравился" и тому подобное.
Важно правильно подходить к дружбе с бывшей, чтобы не создавать новые проблемы / Фото freepik
- Естественные встречи. Если мысль о встрече слишком неудобна для вас обоих, организуйте случайную встречу через общего друга или публичное событие. Вместо привычных мест, таких как кафе или бар, попробуйте что-то совершенно новое. Например, библиотеку, галерею или даже аквариум – это создаст новые воспоминания и снимет напряжение.
- Используйте хобби или интересы. Начните с того, что вам обоим нравится, например, тренировки, просмотр фильма или прослушивание музыки. Попробуйте непринужденное предложение вроде: "Я собираюсь на пробежку на этой неделе, хочешь присоединиться?" Если у бывшей есть домашний любимец, можете использовать прогулку как повод для встречи.
- Установите границы. Если вы хотите остаться друзьями, вам нужно отложить свои романтические чувства в сторону, спрятать на чердак. Не разговаривайте о том, почему вы расстались и как это было трудно – просто ни в коем случае.
- Уважайте отношения друг друга. Если вы хотите быть друзьями, вы должны уважать новые отношения друг друга. Это трудно, да. Но "я рад, что у тебя появился парень" – обязательно к озвучиванию.
- Не следует видеться слишком часто. Слишком много контактов или слишком частые встречи оказывают давление на отношения. В отношениях, как в фехтовании, важна правильная дистанция.