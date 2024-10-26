Розрив стосунків майже завжди складний, але в деяких випадках відчуття втрати змушує людей бажати відновити контакт. Тож виникає питання: а чи можна подружитися з колишньою?

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Так, але важливо правильно підходити до цієї ситуації, щоб не створювати нові проблеми. Щоб почати процес зближення, варто дотримуватися декількох правил, і саме про них пише GQ.

7 правил, як підійти до делікатного процесу дружби з колишньою

Дайте собі достатньо часу. Розставання, як і їжа, потребує часу, щоб охолонути. Намагання раптово подружитися, коли почуття ще не охололи, може завдати болю. Дозвольте дистанції природно зростати. Дайте собі щонайменше кілька місяців. І найголовніше – не змушуйте до дружби себе, якщо інша людина її не хоче.

Розставання, як і їжа, потребує часу, щоб охолонути. Намагання раптово подружитися, коли почуття ще не охололи, може завдати болю. Дозвольте дистанції природно зростати. Дайте собі щонайменше кілька місяців. І найголовніше – не змушуйте до дружби себе, якщо інша людина її не хоче. Підтримуйте зв'язок. Коли ви розібралися зі своїми почуттями, намагайтеся підтримувати зв'язок. Замість того, щоб говорити щось на кшталт "а що ти робиш" чи "я сумую за тобою", підходьте до контакту як до звичайної розмови. Кажіть "як справи", "я подивився цей фільм, тобі він колись подобався" тощо.

Важливо правильно підходити до дружби з колишньою, щоб не створювати нові проблеми / Фото freepik