Сырский в свои почти 60 делает 100 отжиманий без перерыва – и это таки вдохновляет

Генерал-полковнику Александру Сырскому, главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, 26 июля исполняется 60 лет. Это возраст, когда украинские военные обычно уходят на пенсию.

Однако Сырский, как он рассказал в интервью The Washington Post 23 июля 2025 года, не планирует оставлять службу. Помимо прочего, это позволяет и его физическая форма, пишет 24 Канал.

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100 отжиманий в 60: как генерал Сырский вдохновляет личным примером?

Главнокомандующий рассказал журналистам о своей способности выполнять 100 отжиманий без перерыва. Такая выносливость поражает – ведь отражает не только физическую силу, но и ментальную устойчивость генерала, который продолжает вести страну в борьбе с агрессором. И это при том, что ему вот-вот исполнится 60 лет.

Сырский подчеркнул, что его мотивация происходит от осознания личной роли в защите украинцев. Несмотря на напряженный график и, по словам помощников, почти полное отсутствие сна, он остается преданным своей миссии.

Отжимания для него – не просто упражнение, а демонстрация дисциплины и готовности к вызовам. При этом генерал, который провел годы в высшем командовании, признается, что чувствует себя комфортно рядом с пехотинцами на передовой.

Генерал Сырский остается в прекрасной физической форме в свои почти 60 лет / Фото Oksana Parafeniuk, The Washington Post

Именно там, вероятно, он и проведет свой 60-й день рождения, хотя, по его словам, это зависит от Бога и Президента.

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Физическая подготовка Сырского может служить примером его способность выполнять 100 отжиманий в 60 лет подчеркивает важность дисциплины и самоконтроля в армии. А еще напоминает, что лидерство – это не только о стратегических решениях, но и о личном примере.

Сырский сравнивает нынешнюю войну с марафоном, где выносливость и мотивация являются ключевыми. Он признает преимущество России в ресурсах, но отмечает, что сила духа и единство украинцев компенсируют эту разницу.

Поэтому Александр Сырский доказывает, что возраст – это лишь число, если есть цель и сила воли. Генерал продолжает вести армию, напоминая, что настоящая сила – в сердце и действиях.