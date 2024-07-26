В крошечном бикини с ангельскими крыльями: фитнес-модель показала горячую съемку на пляже
Источник:инстаграм Александрии Кристы
На этот раз мы познакомим вас с Александрией Кристой. Эта фитнес-модель имеет не только очень и очень подтянутое тело, но и очень жаркий инстаграм.
И она с огромным удовольствием делится со своими подписчиками горячими фото. На этот раз она выложила серию кадров, сделанных на пляже.
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Ангел в бикини
Женское желание отключиться от мира и потеряться в глубинах своей души,
– написала она в заметке.
На кадрах, которые Александрия выложила в своем инстаграме, можно увидеть ее в довольно откровенном образе. Фитнес-модель примерила для съемки крошечное розовое бикини, дополненное парой ангельских крыльев. Для максимального эффекта она еще и добавила нимб над головой во время обработки.
Александрия снялась в крошечном бикини / Фото из инстаграма Кристы
Поклонники Александрии в инстаграме в восторге от ее фотографий. Они были щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно оставляем некоторые из них:
- "Вау, как же красиво";
- "Ангельские крылья тебе очень идут";
- "Люблю эту съемку";
- "Вау, ты просто безупречна";
- "Совершенная крошка".
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Александрия Криста – крутая фитнес-модель. А ее страница в инстаграме однозначно стоит того, чтобы вы за ней следили. Гарантируем, ей еще есть чем вас порадовать и удивить.