В крошечном бикини с ангельскими крыльями: фитнес-модель показала горячую съемку на пляже

На этот раз мы познакомим вас с Александрией Кристой. Эта фитнес-модель имеет не только очень и очень подтянутое тело, но и очень жаркий инстаграм.

И она с огромным удовольствием делится со своими подписчиками горячими фото. На этот раз она выложила серию кадров, сделанных на пляже.

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Ангел в бикини

Женское желание отключиться от мира и потеряться в глубинах своей души,

– написала она в заметке.

На кадрах, которые Александрия выложила в своем инстаграме, можно увидеть ее в довольно откровенном образе. Фитнес-модель примерила для съемки крошечное розовое бикини, дополненное парой ангельских крыльев. Для максимального эффекта она еще и добавила нимб над головой во время обработки.

Александрия снялась в крошечном бикини / Фото из инстаграма Кристы

Поклонники Александрии в инстаграме в восторге от ее фотографий. Они были щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно оставляем некоторые из них:

"Вау, как же красиво";

"Ангельские крылья тебе очень идут";

"Люблю эту съемку";

"Вау, ты просто безупречна";

"Совершенная крошка".

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Александрия Криста – крутая фитнес-модель. А ее страница в инстаграме однозначно стоит того, чтобы вы за ней следили. Гарантируем, ей еще есть чем вас порадовать и удивить.