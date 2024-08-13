Люсия Яворчекова продолжает отдыхать на Миконосе. И она с огромным удовольствием делает горячие и соблазнительные кадры и делится ими. Она со своими подписчиками, а мы – с вами.
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Соблазнительно выгуливает крошечное бикини
Восхищение Миконоса,
– написала Люсия Яворчекова.
Люсия Яворчекова отдыхает на Миконосе в крошечном бикини / Фото из инстаграма Яворчековой
Вероятно, она имела в виду, что не собирается в ближайшее время покидать Миконос. А мы и не требуем, ведь здесь она делает столько красивых и горячих фотографий и видео. Собственно, подписчики фитнес-модели не скрывают своего восторга. Они буквально засыпали ее лайками и комментариями за несколько дней:
- "Настоящая богиня на свежем воздухе, очаровательная Люция Яворчекова!";
- "У тебя отличный внешний вид";
- "Вау, какая ты потрясающая";
- "Здоровая, подтянутая, умная, решительная, красивая";
- "Привет, красавица";
- "Очаровательные фотографии";
- "Она потрясающая";
- "Твоя сексуальность зашкаливает";
- "Ты, чертовски, горячая".
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Подписчикам Люсии Яворчековой сказочно везет. А все потому, что они первыми имеют возможность любоваться фантастически красивой фитнес-моделью. Айда подписываться на нее, чтобы не пропустить самое интересное!