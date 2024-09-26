Соблазнительная хорватская футболистка порадовала подписчиков горячими фото в купальнике
Источник:инстаграм Аны Марии Маркович
Ана Мария Маркович – профессиональная хорватская футболистка. И пока она отдыхает, красавица с огромным удовольствием делится со своими подписчиками эффектными фотографиями.
Так, на своей странице в инстаграме Ана Мария выложила очередную публикацию. На ней можно увидеть, как красавица позирует в купальнике во время отдыха.
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Ана Мария просит вернуть лето
Верните мне лето,
– написала она под заметкой.
Ана Мария Маркович выложила фото в купальнике / Фото из инстаграма Маркович
Будем откровенными, мы бы тоже очень хотели, чтобы лето вернулось. Солидарны с нами также подписчики Аны Марии. В то же время они с огромным удовольствием оставили множество лайков и комментариев под ее публикацией. Вот лишь часть из них:
- "Безупречная";
- "Твое тело фантастическое";
- "Какая же ты красивая";
- "Самая совершенная женщина на Земле";
- "Ох, какая прекрасная принцесса";
- "Ты очень красивая, великолепная, потрясающая, совершенная. Нет прилагательных, чтобы описать тебя";
- "Это просто что-то нереальное";
- "Я влюблен в тебя".
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Следить за Аной Марией Маркович в инстаграме – сплошное удовольствие. И мы с огромным удовольствием делаем это. Подпишитесь и вы, чтобы одними из первых любоваться ее горячими фото.