Соблазнительная хорватская футболистка порадовала подписчиков горячими фото в купальнике

26 сентября 2024, 23:34
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Автор: Эдуард Хомченко

Источник:

инстаграм Аны Марии Маркович

Ана Мария Маркович – профессиональная хорватская футболистка. И пока она отдыхает, красавица с огромным удовольствием делится со своими подписчиками эффектными фотографиями.

Так, на своей странице в инстаграме Ана Мария выложила очередную публикацию. На ней можно увидеть, как красавица позирует в купальнике во время отдыха.

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Ана Мария просит вернуть лето

Верните мне лето,
– написала она под заметкой.

Ана Мария Маркович выложила фото в купальнике / Фото из инстаграма Маркович

Будем откровенными, мы бы тоже очень хотели, чтобы лето вернулось. Солидарны с нами также подписчики Аны Марии. В то же время они с огромным удовольствием оставили множество лайков и комментариев под ее публикацией. Вот лишь часть из них:

  • "Безупречная";
  • "Твое тело фантастическое";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Самая совершенная женщина на Земле";
  • "Ох, какая прекрасная принцесса";
  • "Ты очень красивая, великолепная, потрясающая, совершенная. Нет прилагательных, чтобы описать тебя";
  • "Это просто что-то нереальное";
  • "Я влюблен в тебя".

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Следить за Аной Марией Маркович в инстаграме – сплошное удовольствие. И мы с огромным удовольствием делаем это. Подпишитесь и вы, чтобы одними из первых любоваться ее горячими фото.