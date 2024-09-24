В нем она выложила целую серию фото, сделанных во время отдыха в Греции. На кадрах в своем инстаграме она позирует в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает ее безупречную фигуру.
Стоит внимания "Горячая королева": словацкая фитнес-модель примерила крошечное бикини – подписчики в восторге
Горячие фото фитнес-модели взбудоражили сеть
Увидимся,
– написала она и добавила эмодзи с флагом Греции.
Ванесса Кристин примерила крошечное бикини / Фото из инстаграма Кристин
Ванесса Кристин этим сообщением не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они поставили множество лайков, оставили немало комментариев, воспевая красоту и роскошную фигуру фитнес-модели. Традиционно оставляем часть здесь:
- "Какая же ты красивая";
- "Ты просто нереальная";
- "Твоя красота – это нечто";
- "Моя потрясающая, ты самая красивая в мире";
- "Люблю тебя, детка";
- "Рад видеть тебя на море".
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Следить за Ванессой Кристин в инстаграме – сплошное удовольствие. И если вы еще не успели на нее подписаться, сделайте это. Это позволит одними из первых любоваться ее свежими горячими постами!