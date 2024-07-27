Вместе со сбором средств есть и символическая цель – объединять страну в непростое время. Об этом рассказали соучредители и дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Белоус.

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Andreas Moskin запускает благотворительную коллекцию: цель – миллион гривен для UNITED24

В релизе представлены 15 классических образов, каждый из которых вдохновлен определенным регионом Украины – от Донбасса до Галичины.

Мы долго думали, как транслировать ценность каждого региона так, чтобы это было понятно и соответствовало бы эстетике бренда. Поэтому решили создать уникальные подклады для каждого костюма,

– говорят основатели Andreas Moskin.

Команда бренда вместе с художницей Софией Вилькович около 3 месяцев работали над дизайном ткани. Большинство дизайнов вдохновлены региональной вышивкой, однако акцентные элементы отражают скорее главные маркеры идентичности регионов.

Например, в центре дизайна костюма "Крым" – Хан-Сарай, достопримечательность крымскотатарской архитектуры.

А на костюме "Надднепрянщина" можно увидеть бородянского петушка, который стал символом несокрушимости в первые месяцы большого вторжения.

Andreas Moskin запускает благотворительную коллекцию для сбора на UNITED24 / Фото Andreas Moskin

Кроме костюмов, в рамках коллекции представили особый аксессуар – брошь-трезубец, изготовленную из вражеских гильз. Дизайн вдохновлен официальными символами президентской власти. В основе – миниатюрная копия президентской булавы.

Изготавливая эту вещь из вражеских гильз, мы в прямом и переносном смыслах переплавляем артефакты войны на символы нашей победы. Это история о нашей врожденной потребности мира, независимости и согласия,

– говорят представители бренда.

Над брошью команда бренда вместе с ювелиром Владимиром Валько работали около 2 месяцев, а на производство одного аксессуара тратили минимум 2 гильзы. При этом не использовали дополнительного металла в сплаве, то есть каждый аксессуар – только из расплавленной латуни гильзы.

24% с продажи коллекции бренд будет передавать на восстановление школ и обустройство укрытий через UNITED24. Это направление восстановления страны является очень важным, ведь более 3000 образовательных учреждений разрушено, а 1,5 миллиона детей вынуждены учиться дистанционно и без надлежащих условий безопасности.