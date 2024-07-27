Разом зі збором коштів є й символічна мета – об'єднувати країну у непростий час. Про це розповіли співзасновники та дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

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Andreas Moskin запускає благодійну колекцію: мета – мільйон гривень для UNITED24

У релізі представлені 15 класичних образів, кожен з яких натхненний певним регіоном України – від Донбасу до Галичини.

Ми довго думали, як транслювати цінність кожного регіону так, щоб це було зрозуміло та відповідало б естетиці бренду. Відтак вирішили створити унікальні підклади для кожного костюма,

– кажуть засновники Andreas Moskin.

Команда бренду разом із художницею Софією Вількович близько 3 місяців працювали над дизайном тканини. Більшість дизайнів натхненні регіональною вишивкою, проте акцентні елементи відбивають радше головні маркери ідентичності регіонів.

Наприклад, у центрі дизайну костюма "Крим" – Хан-Сарай, визначна пам'ятка кримськотатарської архітектури.

А на костюмі "Наддніпрянщина" можна побачити бородянського півника, який став символом незламності в перші місяці великого вторгнення.

Andreas Moskin запускає благодійну колекцію для збору на UNITED24 / Фото Andreas Moskin

Крім костюмів, у межах колекції представили особливий аксесуар – брошку-тризуб, виготовлену із ворожих гільз. Дизайн натхненний офіційними символами президентської влади. В основі – мініатюрна копія президентської булави.

Виготовляючи цю річ із ворожих гільз, ми в прямому й переносному сенсах перетоплюємо артефакти війни на символи нашої перемоги. Це історія про нашу вроджену потребу миру, незалежності й злагоди,

– кажуть речники бренду.

Над брошкою команда бренду разом із ювеліром Володимиром Вальком працювали близько 2 місяців, а на виробництво одного аксесуара витрачали щонайменше 2 гільзи. При цьому не використовували додаткового металу у сплаві, тобто кожен аксесуар – тільки з розплавленої латуні гільзи.

24% з продажу колекції бренд передаватиме на відбудову шкіл та облаштування укриттів через UNITED24. Цей напрямок відбудови країни є дуже важливим, адже понад 3000 освітніх закладів зруйновано, а 1,5 мільйона дітей змушені навчатись дистанційно й без належних безпекових умов.