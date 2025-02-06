Кое-что выпало с пика популярности и стало антитрендовым. Так что если вы хотите оставаться стильным и ухоженным, не дайте этим устаревшим прическам испортить ваш стиль в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на impero.barbers.

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Вот 4 прически, которые стилисты советуют заменить на более современные варианты

Фейд. Этот тип прически долгое время был трендовым, но сейчас постепенно теряет актуальность. Вместо идеально выбритых висков люди выбирают более естественные и заросшие бока, которые выглядят ухоженно и гармонично.

Этот тип прически долгое время был трендовым, но сейчас постепенно теряет актуальность. Вместо идеально выбритых висков люди выбирают более естественные и заросшие бока, которые выглядят ухоженно и гармонично. Кроп. Некогда популярная короткая прическа с ровной челкой также выходит из моды. Она уже не кажется настолько эффектной, как раньше, и уступает более естественным укладкам.

Какие мужские стрижки стали антитрендами: смотрите видео impero.barbers

Резкие переходы и андеркаты. Такие прически, похоже на то, сейчас воспринимаются как слишком контрастные, поэтому больше не являются трендовыми. Стилисты советуют выбирать плавные переходы, создающие более естественный вид.

Такие прически, похоже на то, сейчас воспринимаются как слишком контрастные, поэтому больше не являются трендовыми. Стилисты советуют выбирать плавные переходы, создающие более естественный вид. Отсутствие стрижки. Совершенно очевидно, что этот вариант наихудший. Отсутствие ухода за волосами не может подходить никому. Поэтому важно регулярно посещать барбера и поддерживать свой стиль или экспериментировать с ним.

Все мы знаем, что прическа играет ощутимую роль в формировании стиля каждого мужчины. Поэтому нужно следить за актуальными трендами и держать на себе ухоженные и опрятные волосы.