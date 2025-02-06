Кое-что выпало с пика популярности и стало антитрендовым. Так что если вы хотите оставаться стильным и ухоженным, не дайте этим устаревшим прическам испортить ваш стиль в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на impero.barbers.
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Вот 4 прически, которые стилисты советуют заменить на более современные варианты
- Фейд. Этот тип прически долгое время был трендовым, но сейчас постепенно теряет актуальность. Вместо идеально выбритых висков люди выбирают более естественные и заросшие бока, которые выглядят ухоженно и гармонично.
- Кроп. Некогда популярная короткая прическа с ровной челкой также выходит из моды. Она уже не кажется настолько эффектной, как раньше, и уступает более естественным укладкам.
Какие мужские стрижки стали антитрендами: смотрите видео impero.barbers
- Резкие переходы и андеркаты. Такие прически, похоже на то, сейчас воспринимаются как слишком контрастные, поэтому больше не являются трендовыми. Стилисты советуют выбирать плавные переходы, создающие более естественный вид.
- Отсутствие стрижки. Совершенно очевидно, что этот вариант наихудший. Отсутствие ухода за волосами не может подходить никому. Поэтому важно регулярно посещать барбера и поддерживать свой стиль или экспериментировать с ним.
Все мы знаем, что прическа играет ощутимую роль в формировании стиля каждого мужчины. Поэтому нужно следить за актуальными трендами и держать на себе ухоженные и опрятные волосы.