Итак, какие вещи в мужском гардеробе можно считать самыми худшими, по меньшей мере с точки зрения того, что их невозможно стилизовать? Об этом рассказал стилист styleoutcast в тиктоке, и 24 Канал перескажет его слова.

Какие 3 вещи в мужском гардеробе на самом деле кринжовые и убивают стиль?

Есть 3 категории одежды, которые можно считать настоящими антигероями мужской моды. Стилист styleoutcast настаивает – если хотите стильно выглядеть, а не кринжово, то избегайте их, а выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу индивидуальность.

Гибридные туфли-кроссовки.

Эти "мутанты" – нечто среднее между туфлями и кроссовками – настоящий кошмар для стиля. Единственная их оправданная роль – это если есть соответствующий дресс-код на работе. Возможно, существуют работодатели, которые считают, что такая обувь "формальнее", чем, например, классические белые кожаные кроссовки.

Но если ваш босс среди тех, кто так думает, возможно, стоит задуматься о смене работы. Гибридная обувь на самом деле придает вам неуклюжий вид, она не подходит ни к casual, ни к деловому стилю, и создает впечатление, что вы не могли определиться, что обуть.

Футболки и худи с бессмысленными принтами.

Мы не говорим о футболках с любимыми группами или поп-культурными мемами, которые имеют смысл и отражают вашу индивидуальность. А говорим об одежде с надписями или символами вроде "Positive Vibes", "Authentic" или "Flowers".

Эти принты добавляют разве ради того, чтобы вещь не казалась "скучной", но на самом деле они только кричат о безвкусице. Такие вещи выглядят дешево и не добавляют вашему образу никакой ценности.

Корпоративный мерч.