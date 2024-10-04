Справедливости ради, здесь замешана также быстрая мода. Тогда, когда бренды каждый сезон забрасывают нас множеством условных трендовых вещей, которые через несколько месяцев уже становятся не модными. Портал Fashion Beans назвал элементы гардероба, от которых стоит избавиться. Некоторые из них живут в наших шкафах годами.

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Обратите внимание! Когда мы говорим о том, что вещи нужно выбросить, это не буквальный призыв к действиям. Вы можете продать, отдать, подарить эти вещи. Можете положить их в специальные боксы, чтобы они могли послужить тем, кому необходимы.

Футболки с глубоким V-образным вырезом

Если вы не бывшая порнозвезда, бывший актер сериала "Джерси Шор" или Криштиану Роналду образца 2007 года, то вам лучше иметь самоуважение, чтобы не затягивать себя в куски хлопка, обнажающие грудь. Футболки с глубоким V-образным вырезом не имеют ничего общего с чувством вкуса.



Футболка с V-образным вырезом – безвкусица / Фото Arthur Hidden

Обувь с квадратным носком

Мы не знаем, зачем они были изобретены, но, несмотря на то, насколько "нарядно" они выглядят или насколько удобны, мы призываем вас к человечности. Избавьтесь от этих туфель, если они до сих пор лежат в вашем шкафу.

Даже Gucci пытались сделать их и потерпели неудачу. Если бренд, который заработал миллиарды, не может заставить их работать, то никто не сможет. Поэтому, откажитесь от них и придерживайтесь проверенных временем стилей обуви, таких как классические оксфорды и дерби с круглым носком. Ваши ноги будут благодарны вам, и мы тоже.

Мужские угги

Понятное дело, что ноги должны быть в тепле. Но кто сказал вам, что в 2024 году до сих пор стоит носить угги? Нет-нет, избавьтесь от них немедленно. Мы бы пошутили, что их можно носить возле дома, но и здесь эта обувь не подойдет, потому что является максимально непрактичной.



Забудьте об уггах раз и навсегда / Фото allsole

Поблагодарите мужчин-звезд, которые сделали угги популярными в свое время. А теперь, вытирая слезы, выбросьте их. Освободите пространство для другой, не менее удобной и стильной обуви на холодное время года.

Обвисшие джинсы

Если вы до сих пор зависли в конце 90-х или в начале 2000-х, то такие джинсы еще можно найти в вашем гардеробе. Но мы призываем немедленно же избавиться от них. Помните, что джинсы должны сидеть на бедрах, не быть слишком тесными или слишком свободными. И, понятное дело, они должны быть вашего размера, чтобы не напоминать мешок на вас.

Кроксы

Crocs – это, пожалуй, самый большой пример ложной рекламы в 21 веке. С таким названием вы ожидаете чего-то довольно крутого, но вы получаете пенопластовые сабо. Пена. Галоши. Не похоже, что это будет выглядеть хорошо, не так ли?



Кроксам не место в вашем гардеробе / Фото freepik

Откровенно говоря, никого не волнует, насколько хорошо в них чувствуют себя ваши ноги. В отличие от некогда скандально известных Birkenstock, они никогда не восстановят свой стильный статус.

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Как мы уже отметили в начале, не нужно буквально выбрасывать эти вещи. Просто позаботьтесь о том, чтобы их не было в вашем гардеробе, чтобы быть на высоте!