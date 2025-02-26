У каких машин самые надежные двигатели: эта пятерка производителей – вне конкуренции

Некоторые говорят, что шины являются важнейшим элементом безопасности и производительности автомобиля. На самом деле все основные компоненты транспортного средства одинаково важны, однако во главу угла стоит поставить все же двигатель – сердце вашей машины.

И люди все чаще отдают предпочтение автомобилям с двигателями, которые не подведут и не потребуют неудобного или дорогостоящего ремонта. 24 Канал благодаря yahoo!autos показывает подборку из 5 брендов именно с такой репутацией.

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Вот 5 марок автомобилей, которые делают самые надежные двигатели

Ford. Это стало уже привычным мнением, что самые надежные автомобили на рынке – из Японии и немного из Южной Кореи. Но и американские бренды знают, как создавать замечательные двигатели. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А двигатели Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открыли дорогу новым технологиям для авто с двигателями внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей.

Это стало уже привычным мнением, что самые надежные автомобили на рынке – из Японии и немного из Южной Кореи. Но и американские бренды знают, как создавать замечательные двигатели. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А двигатели Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открыли дорогу новым технологиям для авто с двигателями внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей. Chevrolet. Имея много разных автокомпаний в разные годы в составе (например Buick, Cadillac и Lotus, Oldsmobile, Pontiac и Saturn), General Motors создала бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet выделяется среди дочерних компаний GM надежными и мощными двигателями. Дизельные двигатели Chevrolet трудно превзойти, а V8 является культовым. С 1997 двигатель LS сменил 3 поколения и доказал, что он прост в обслуживании и безотказный в течение всего срока службы. Еще замечательные примеры – 5,7-литровый двигатель LT1 в Corvett и Camaro и новые двигатели V поколения, что годами высоко в рейтинге надежности J.D. Power.

Подборка марок автомобилей с самыми надежными двигателями / Фото производителей