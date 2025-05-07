А вот пуэрториканский певец Bad Bunny пользуется довольно неординарными духами. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о его нынешних фаворитах.

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Bad Bunny носит 2 особых аромата – рассказываем, что это за духи

В прошлом году, в 2024, этот 31-летний пуэрториканский музыкант принял участие в известной видеопрограмме для Vogue. Там знаменитости делились содержимым своих сумок, с которыми они ходят каждый день.

В своем эпизоде всемирно известная звезда регги Bad Bunny признался, что никогда не расстается со своими AirPods Max. А еще, среди прочего, что всегда путешествует с двумя-тремя духами.

В тот день он взял с собой 2 свои самые любимые ароматы, и объяснил, почему он выбрал именно их. Однако мужчина не называл эти бренды четко, да еще и ни на одном из кадров видео не было четко видно этикетки на флаконах.

К счастью, экспертный глаз пользователей тиктока и инстаграма безошибочно идентифицировал эти ароматы, которые относительно малоизвестны широкой общественности. Фанаты смогли расшифровать этикетки.

Вот эти духи выбрал для себя популярный певец Bad Bunny / Коллаж 24 Канала фото производителей

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И вот уже несколько месяцев социальные сети знают, что певец носит парфюм Amyris homme Maison Francis Kurkdjian. Это свежий древесный аромат с нотами мандарина, бобов тонка, ириса и амириса. Причем в версии парфюмерного экстракта, а не туалетной воды.

Maison Francis Kurkdjian с экстрактом амириса – довольно оригинальный выбор. Учитывая, что самыми популярными творениями бренда являются Baccarat Rouge 540 (флагман современной парфюмерии), Aqua Universalis, Grand Soir и Oud Satin Mood. Но второй вариант, выбранный Bad Bunny, удивляет еще больше.

Это №4 Bois de Balincourt – амбровое творение на основе сандала и ветивера от Maison Louis Marie, довольно конфиденциального бренда. Он известен своей концепцией чистой красоты (clean beauty), что предполагает использование натуральных, нетоксичных и cruelty-free (ненасильственных) ингредиентов.