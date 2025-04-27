Так как сделать так, чтобы ваш любимый аромат держался как можно дольше? Если вы действительно хотите оставлять за собой идеальный шлейф, вот несколько советов от GQ, которые перескажет вам 24 Канал.
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Вот правильные способы наносить духи: советы экспертов
- Пульсовые точки. Аромат работает через испарение, поэтому наносить их на места на теле, которые генерируют тепло – хороший выбор, говорит Михаэль Нордстранд из Mythologist Studio. Это точки за ушами, на затылке и на запястьях. Только не надо растирать после нанесения, это нарушает верхние ноты аромата и может привести к более быстрому выветриванию.
- Персонализированный подход. Эмма Вернон из Perfume говорит, что ей нравится распылять духи на те места на теле, с которыми люди чаще всего взаимодействуют. Это запястья, предплечья и локти, а также шея, что "идеально, когда вы кого-то целуете". А немного духов за коленями могут поспособствовать рассеиванию аромата позади, когда вы идете.
Как сделать так, чтобы ваш любимый аромат держался как можно дольше? Есть несколько советов / Фото maxskyohm27626627@vecteezy
- Волосы и одежда. Волокна хорошо удерживают ароматы и не нагреваются так, как тело, поэтому это неплохой способ добыть все преимущества из аромата. Это особенно полезно, если вы живете в жарком климате. Но перед применением таким образом протестируйте аромат на незаметном участке одежды, чтобы избежать пятен. Также заметьте, что спирты могут сушить волосы.
- Увлажненная кожа. На ней аромат должен держаться достаточно долго, особенно если для увлажнения вы примените соответствующий крем. Масла и воск в составе увлажняющего крема замедляют испарение молекул аромата в духах.
- Усилитель аромата. Некоторые составляющие духов сохраняют аромат дольше, чем другие. Например, амбровые, смолистые, бальзамические, древесные и тому подобное. Но если эти ноты вам не подходят, вы можете попробовать "усилители" тех нот, которые вам нравятся. Как пример, I Don't Know What от D.S. & Durga – легкий, прозрачный мускус, который можно наносить на другой аромат.