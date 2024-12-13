Однако сам Гейтс рос, блуждая с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя часами в своей комнате. 24 канал со ссылкой на CNBC пишет, почему это важно.

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Билл Гейтс назвал детскую привычку, которая и сделала его успешным

В своих публичных заметках Билл Гейтс писал, что в детстве, когда чувствовал беспокойство, скуку, или когда попадал в неприятности из-за плохого поведения, он исчезал в своей комнате и погружался в книги или идеи – часто часами без перерыва.

Эта способность превращать свободное время в глубокие размышления и обучение стала фундаментальной частью моей личности. Это также имело решающее значение для моего дальнейшего успеха,

– говорит Гейтс.

В своем блоге он порекомендовал книгу "Тревожное поколение" Джонатана Хайдта, в которой исследуется, как смартфоны и социальные сети "перепрошили" мозг детей. Автор утверждает, что эти технологии способствовали возникновению кризиса молодежи, который обозначен ростом уровня одиночества и депрессии.

Гейтс не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос среди смартфонов и соцсетей / Фото АР

Постоянное использование смартфонов и социальных сетей также может негативно повлиять на память, способность к концентрации и устойчивость внимания молодых людей. В противовес Гейтс прославлял свое "детство, основанное на играх", которое вдохновляет на творческое мышление.

Наше внимание подобно мышцам, а постоянные прерывания и зависимость от социальных сетей невероятно затрудняют его развитие,

– пишет Гейтс.

По мнению самого миллиардера, технологии, которые он и Microsoft помогли популяризировать, рискуют помешать глубокому мышлению, которое нужно людям, чтобы стимулировать инновации.

Без способности интенсивно сосредотачиваться и следовать за идеей, куда бы она ни вела, мир может потерять прорывы, которые происходят, когда вы сосредотачиваетесь на чем-то и не отвлекаетесь,

– подытожил Билл Гейтс.

Вот такой неожиданный парадокс. Но его легко обойти, если не забывать посвящать время самосовершенствованию.