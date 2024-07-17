Так, днях на ее странице появилось горячее видео. На нем Яслен Клементе позирует в чрезвычайно откровенном боди. Правда, внимание привлекают не только ее формы не только ее формы, но и киска сбоку.

Стоит внимания Очаровательная Кенза Лейли стала победительницей конкурса "Мисс ИИ": что постит красавица в сети

Яслен показала свою кисуню

Сколько котов вы увидели?

– спросила Яслен у своих подписчиков.

Яслен Клементе снялась в соблазнительном боди с кошкой: смотрите видео

Собственно, на ролике Яслен позирует в смелом боди. Делает она это на лестнице. И несколько раз на видео мы можем увидеть, как спускается пушистая четвероногая подруга фитнес-инфлюенсерки.

В восторге ли мы от Яслен? Да, конечно. Она не только чрезвычайно привлекательная, но и невероятно соблазнительная. Наши мысли разделяют подписчики красавицы. Вот лишь часть комментариев, которые они оставили под ее роликом с кисой:

"Очень красивая";

"Образ фантастический как и ты";

"Черт возьми, великолепна, абсолютно великолепна! Ничего себе, такая сексуальная...";

"Малышка";

"Такая соблазнительная";

"Моя будущая жена";

"Потрясающая, как всегда";

"Я люблю эту богиню".

Смотрите также Такой бюст не скрыть: фитнес-модель прогулялась по городу в платье с глубоким декольте

Яслен Клементе вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы призываем на нее подписаться, если вы до сих пор не сделали этого. Не пропустите свежую порцию горяченького от фитнес-инфлюенсерки!