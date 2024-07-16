Ими словацкая фитнес-модель поделилась в своем инстаграме. И эти кадры не на шутку взбудоражили пользователей сети. Оно и не удивительно, учитывая, в каком образе Люсия Яворчекова предстала перед своими фанатами.
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Яворчекова похвасталась глубоким декольте
Откусила кусок от большого яблока,
– написала Люсия в своем инстаграме.
Собственно, эти кадры она сделала во время своей поездки в Нью-Йорк. Люсия Яворчекова для прогулки выбрала максимально короткое платье, которое выделяется своей откровенностью. Да-да, глубокое декольте привлекает все внимание к себе, а длина позволяет полюбоваться безупречными ногами фитнес-модели.
Люсия Яворчекова снялась в откровенном платье / Фото из инстаграма Яворчековой
Пользователи сети в восторге от Люсии и ее свежих фото. Они буквально засыпали красавицу комментариями. Мы традиционно оставим некоторые из них здесь:
- "Ты настоящая Ева из рая";
- "Королева, черт побери";
- "Мне нравится серебряный на тебе, красавица";
- "Это платье – настоящий пожар";
- "Абсолютно потрясающее";
- "Очаровательно";
- "Она – бриллиант";
- "Безупречная Люсия".
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Словацкая фитнес-модель продолжает производить горячий контент. И если вы не хотите пропустить свеженькое от Люсии Яворчековой, то следует немедленно же на нее подписаться. Гарантируем, вам понравится то, что вас ожидает!