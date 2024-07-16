Ими словацкая фитнес-модель поделилась в своем инстаграме. И эти кадры не на шутку взбудоражили пользователей сети. Оно и не удивительно, учитывая, в каком образе Люсия Яворчекова предстала перед своими фанатами.

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Яворчекова похвасталась глубоким декольте

Откусила кусок от большого яблока,

– написала Люсия в своем инстаграме.

Собственно, эти кадры она сделала во время своей поездки в Нью-Йорк. Люсия Яворчекова для прогулки выбрала максимально короткое платье, которое выделяется своей откровенностью. Да-да, глубокое декольте привлекает все внимание к себе, а длина позволяет полюбоваться безупречными ногами фитнес-модели.

Люсия Яворчекова снялась в откровенном платье / Фото из инстаграма Яворчековой

Пользователи сети в восторге от Люсии и ее свежих фото. Они буквально засыпали красавицу комментариями. Мы традиционно оставим некоторые из них здесь:

"Ты настоящая Ева из рая";

"Королева, черт побери";

"Мне нравится серебряный на тебе, красавица";

"Это платье – настоящий пожар";

"Абсолютно потрясающее";

"Очаровательно";

"Она – бриллиант";

"Безупречная Люсия".

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Словацкая фитнес-модель продолжает производить горячий контент. И если вы не хотите пропустить свеженькое от Люсии Яворчековой, то следует немедленно же на нее подписаться. Гарантируем, вам понравится то, что вас ожидает!