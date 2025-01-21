Не приседания и не становая тяга: вот лучшее упражнение для сильных ног и ягодиц

Сильные ноги и ягодицы базируются на 2 предпосылках: правильном питании и тренировках в оптимальном режиме. Конечно, приседания и становая тяга являются обязательными, по крайней мере дважды в неделю.

Однако есть другое движение, которое может существенно повлиять на ваш прогресс – болгарские приседания. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Вы будете иметь сильные ноги и ягодицы, как у настоящего супергероя

Болгарские приседания сложные. Поэтому их ненавидят все поклонники фитнеса, но – они настолько эффективны, что от них невозможно отказаться. Добавление их в наши тренировочные планы является очень важным, поскольку они позволяют нам работать ногами независимо и исправлять мышечный дисбаланс.

Что такое болгарские приседания? По сути, это шаг, при котором одна из двух ног поднята, а другая на земле. То есть вам нужна поверхность, на которую можно стать – лавка, ящик, стул или даже диван. Вы можете выполнять упражнение, используя только вес собственного тела или добавляя гантели, гири или штангу.

Болгарские приседания могут существенно повлиять на ваш прогресс: смотрите видео beplus_sport

Важно научиться правильной технике, чтобы избежать травм, особенно в нижней части спины.

Нужно стать перед выбранной поверхностью и поставить на нее одну из двух ног. Другая нога должна быть выставлена вперед на расстоянии, которое в опущенном состоянии позволяет бедру быть параллельным к полу, образуя с коленом 90º.

Если мы используем гантели, можем оставить их висеть в каждой руке или поднять до области плеч. Круг нужно увеличить вес? Тогда, когда мы сможем легко сделать 12 повторений.

Важно, чтобы мы постоянно держали наш пресс активным. Немного наклоняемся вперед и опускаемся вниз, сохраняя равновесие.

Нельзя касаться земли задним коленом, за несколько сантиметров до земли надо с силой встать, опираясь в основном на пятку передней ноги. Далее повторите, а затем сделайте то же самое с другой стороны.

Почему болгарские приседания полезны? Потому что они прорабатывают почти всю нижнюю часть тела, включая подколенные сухожилия и квадрицепсы. Они также способны улучшить гибкость и мобильность, снижать риск травм и т.д. – но только при условии правильного выполнения.