Речь идет о 2 часовые прогулки в день, запланированных на 6 утра и 6 вечера, перед которыми следует делать 6-минутную разминку, а после – охлаждение. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Челлендж 6-6-6: структурированная и доступная тренировочная программа

Эта программа обещает значительное улучшение физического состояния всего за 12 недель, и называют ее "челлендж 6-6-6". Принцип основывается на четком распорядке – 2 ежедневных часовых пеших прогулки. Каждое занятие начинается с 6-минутной разминки, за которой следует быстрая ходьба, и завершается 6-минутным охлаждением.

Цель упражнения – поощрение к регулярной физической активности без чрезмерного напряжения. Этот минималистичный подход не требует специального оборудования, кроме хорошей пары обуви, подходит для всех уровней физической подготовки, и может быть легко интегрирован даже в плотный график.

Каждая прогулка стимулирует кровообращение, что помогает сердечно-сосудистой системе и снижает риск сердечных заболеваний. Вечерняя ходьба также действует как естественное средство для снятия стресса, накопленного в течение дня. А начало дня с прогулки ускоряет метаболизм и улучшает концентрацию внимания.

Эта программа обещает значительное улучшение физического состояния всего за 12 недель / Фото freepik

Вызов 6-6-6 полагается на последовательность, чтобы закрепить здоровую привычку в повседневной жизни. Но он может и создавать определенные препятствия, в частности по управлению временем.

Уделять 2 часа в день ходьбе может показаться сложной задачей, особенно для людей с профессиональными и семейными нагрузками.

Также ежедневное повторение может привести к определенной монотонности.

Да и зима создает дополнительные ограничения – прогулки в холоде и темноте в 6 утра или 6 вечера не всегда мотивируют.

Чтобы преодолеть эти препятствия, можно скорректировать программу, вот несколько советов:

Если 2 часа вам слишком, одной 60-минутной прогулки может быть достаточно. Разделение сеансов на две 30-минутные сессии тоже подходят.

Также не обязательно строго придерживаться временных промежутков с 6 утра до 6 вечера. Вы можете подстроить время под свои возможности.

Программа 6-6-6 уже имеет большую популярность в сети и может иметь интересное развитие. Учитывая наше время, движение еще никогда не было столь важным, поэтому этот тренд идеально вписывается в современное стремление к более активному и сбалансированному образу жизни.