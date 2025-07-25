Существует такое понятие как "бомбардировка любовью", и оно описывает достаточно токсичную для отношений практику. Что это и какие там красные флажки, расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Почему love bombing – это плохо, и как ее распознать?

Тема love bombing широко известна благодаря соцсетям. Это одна из тех практик в отношениях, которые сначала кажутся замечательными, но на самом деле понемногу отравляют все.

Проблема в том, что очень трудно определить разницу между настоящей любовью и манипулированием ею. А "бомбардировка любовью" как раз и является формой эмоциональной манипуляции.

Человек, который ее практикует, льстит другому человеку, буквально окружает проявлениями любви, внимания и даже засыпает подарками. Все это для того, чтобы завоевать доверие, а затем превратить его в полную эмоциональную зависимость.

Приятные ощущения от многочисленных знаков внимания и любви не длятся долго. А итогом их будет обвинения в вашу сторону – во всем, что сделали "для вас".

"Бомбардировка любовью" – это достаточно токсичная для отношений практика / Фото freepik

Как распознать love bombing в начале отношений? Наблюдать и определять вот такие признаки:

Человек всегда доступен для вас. Это может быть признаком преданности отношениям, но не тогда, когда человек проявляет чрезмерный интерес к вашей жизни и хочет быть с вами 24 на 7, хотя вы только начали знакомиться.

Это может быть признаком преданности отношениям, но не тогда, когда человек проявляет чрезмерный интерес к вашей жизни и хочет быть с вами 24 на 7, хотя вы только начали знакомиться. Вас засыпают подарками. Манипуляторы используют эту стратегию, прибегая еще и к дорогим подаркам и знакам внимания. Красный флаг – когда вы в начале отношений уже чувствуете угнетение от дарений.

Манипуляторы используют эту стратегию, прибегая еще и к дорогим подаркам и знакам внимания. Красный флаг – когда вы в начале отношений уже чувствуете угнетение от дарений. Человек движется очень быстро. Каждые отношения имеют свой темп, но есть то, что выходит за пределы нормы. Это о больших шагах слишком рано, например съехаться, купить дом, жениться или родить детей. Таким образом вас могут пытаться привязать.

Каждые отношения имеют свой темп, но есть то, что выходит за пределы нормы. Это о больших шагах слишком рано, например съехаться, купить дом, жениться или родить детей. Таким образом вас могут пытаться привязать. Интуиция подсказывает, что что-то не так. В течение первых недель отношений вам может все нравиться, но наступает момент, когда вы начинаете чувствовать себя немного неудобно, будто что-то не так. Если вы это заметили, следует проговорить ситуацию в паре и установить границы.

В течение первых недель отношений вам может все нравиться, но наступает момент, когда вы начинаете чувствовать себя немного неудобно, будто что-то не так. Если вы это заметили, следует проговорить ситуацию в паре и установить границы. Человек все время стремится к вашему вниманию. Манипулирование love bombing обычно предполагает желание изолировать вас от окружения. То есть человек хочет, чтобы вы отдавали ему все свое внимание, и при этом ревнует, когда у вас есть время на друзей или родственников. На самом деле это один из самых больших красных флагов в отношениях.

Как действовать, если вы заметили эти признаки в своей паре? Есть 2 последовательных варианта: сначала обсудить все и выразить беспокойство и посмотреть, готов ли человек измениться, а затем разорвать отношения, как бы трудно это ни было, если разговор был бесполезным.