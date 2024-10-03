Модель, которая пообещала переспать с сотнями первокурсников, взяла паузу ради их пап

Бонни Блу в начале сентября вернулась в Великобританию. Сделала она это для того, чтобы выполнить сексуальное обещание студентам. Но теперь она распространила эту любезность на отцов и мужчин.

Пикантная модель, которая имеет целью соблазнить сотни студентов, нашла время в своем напряженном графике, чтобы переспать с их родителями. Об этом рассказывает The Daily Star.

Стоит внимания "Превратилась в тюрьму": звезда Playboy пожаловалась на свою бешеную популярность

Со студентов перешла на отцов

В сентябре Бонни Блу вернулась из Австралии в родную Великобританию, чтобы выполнить дерзкое обещание. 25-летняя девушка пообещала переспать с как можно большим количеством желающих первокурсников во время своего месячного пребывания в Блайте.

И она недолго думая побила свой собственный рекорд, за первые семь дней пребывания в Ноттингеме переспав со 137 парнями, от которых глаза разбегались. В рамках этого грандиозного старта своего шагатона она переспала с 37 парнями за один день, в том числе с 23 за один сеанс.



Бонни Блу переключилась со студентов на отцов / Фото из архива Бонни Блу

Промо-видео этой сессии модель опубликовала на X, бывшем Twitter, и оно стало мегавирусным, собрав 55 миллионов просмотров.

И это еще не все, ведь она перешла к горячим встречам с папами и мужчинами. Бонни сказала: "Я тр***ула 158 студентов всего за две недели, поэтому я думаю, что пришло время распространить эту забаву на пап и мужчин".

Блондинка перенесла свои выходки в Кембридж, где, по ее словам, она встречалась с 24 парнями. Она сказала: "Это был идеальный баланс между папами и мужчинами. Самой большой группой было восемь".

Обратим внимание! Ролик с этими папами она выложила на своей странице в сети X. По понятным причинам оставлять здесь мы его не можем.

Как Бонни стала известной

Бонни, которая не новичок в создании пикантного контента, стала известной, когда в начале этого года прилетела в Канкун, чтобы провести аналогичное упражнение с желающими участниками весенних каникул из США.

Но ее нынешние показатели бледнеют по сравнению со 122 занятиями, которые она провела с американскими студентами за три недели.

Однако, имея такие цифры, девушка из Ноттингема говорит, что сейчас у нее есть небольшой тайм-аут, прежде чем она снова возьмется за работу, когда она посетит Лондон.



Бонни Блу устраивает сексуальные провокации / Фото из архива Бонни Блу

Сегодня я буду отдыхать от съемок, ведь переход от мальчиков к мужчинам означает, что время от времени нужно отдыхать. Я буду в Лондоне с плакатом и буду записывать людей на следующие дни,

– говорит она.

Дерзкие выходки Бонни дают возможность студентам, родителям и мужчинам переспать с восходящей звездой взрослого кино, чье видео является одним из самых продаваемых видео года на американском сайте гигантов контента для взрослых Brazzers.

Смотрите также DJ Korolova поделилась горячими фото с отдыха в Дубае: подписчики без ума от украинки

Твердо веря в создание реалистичного контента с настоящими ребятами, все, что она просит взамен, – это позволить ей снять эту связь, чтобы она могла загрузить ее на свой канал.