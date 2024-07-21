Модель, которая переспала с сотнями девственников, предлагает поездку на Ибицу: что просит

25-летняя Бонни Блу планирует вернуться в Британию, чтобы начать марафон по созданию контента со студентами и мужчинами. Теперь она предлагает ребятам отпуск на Ибице.

Пикантная модель, которая пообещала развлечь заскучавших британских мужчин и первокурсников в сентябре этого года, предлагает бесплатную поездку на Ибицу. Правда, не обошлось без дополнительных условий.

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Что хочет модель от парней

Британская модель Бонни Блу готовится к вылету на родину в сентябре этого года, чтобы начать масштабный марафон по созданию контента. Поскольку студенты начинают свою жизнь в высшем учебном заведении, Бонни планирует сделать его незабываемым по-своему.

Более того, 25-летняя девушка обратилась со своим предложением к парням, которые начинают дергаться в своих моногамных браках. Эффектная блондинка планирует провести в Блайте месяц и хочет произвести как можно больший фурор к своему приезду.

Кроме рекламы на билбордах, железнодорожных станциях и трамваях, она предлагает поездку на Ибицу для двух счастливчиков. Уроженка Ноттингемшира, которая сейчас живет на австралийском Золотом побережье, говорит, что хочет отблагодарить общину, которая сделала ее известной.

Бонни показывает, как она отдыхает: смотрите видео

Поэтому сейчас она раздает два билета на испанский курорт, со всеми расходами на проживание и питание в течение пяти дней.

В своем посте в инстаграме она написала: "Не секрет, что я заработала миллионы, переспав с девственными, парнями из колледжей и будущими студентами, поэтому я подумала, что пришло время сделать что-то взамен, что не предусматривает моего стояния на коленях. Выиграй отдых на Ибице, пять ночей, все включено, я просто хочу, чтобы тебе было весело".

Бонни открыта для заявок от студентов (или их родителей). Однако есть один нюанс: Бонни не будет прыгать в самолет, чтобы отдохнуть на Ибице.

К тому же чтобы получить право на участие в конкурсе, вы должны поставить лайк и поделиться ее постом, который рекламирует ее поездку в Великобританию.

Интересно, что первая страница Бонни с сообщением заблокирована / Фото со второго аккаунта в инстаграме Бонни

Спорное предложение Бонни появилось сразу после того, как она заявила, что мужчины изменяют, потому что женщины слишком много стонут и не знают, как их удовлетворить.

Она не скрывает, почему мужчины спят с другими, и снова поставила себя на линию огня многих недовольных жен своим дерзким сентябрьским предложением.

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В этом году Бонни не сидела без дела с тех пор, как улетела в Канкун, чтобы переспать с как можно большим количеством американских студентов во время весенних каникул. Такая уж эта эпатажная Бонни.