Она – одна из крупнейших гольф-инфлюенсеров в социальных сетях, в значительной степени благодаря провокационным нарядам, которые она надевает, когда выходит на поля по всей территории США. Грейс Чарис регулярно заставляет своих 3,4 миллиона подписчиков в инстаграме волноваться. И ее сравнивают с Пейдж Спиранак – 31-летней богиней гольфа, которая может похвастаться 4 миллионами поклонников на этой платформе.

Стоит внимания Одна хорошо, а две – еще лучше: горячие близняшки разорвали OnlyFans

Горячая гольфистка Грейс Чарис

Чарис совершила поездку в Шотландию, где она окунулась в атмосферу финального мейджора сезона. И хотя по эту сторону Атлантики пока что не совсем классическое лето с точки зрения погоды, 21-летняя девушка не разочаровала своих поклонников горячими фотографиями с отдыха в Южном Эйршире.

Чарис показала поклонникам, как она проводила время, наблюдая за разворачиванием событий, общаясь с маршалами на трассе, подкрепляясь в баре и даже пробуя рыбу с чипсами. Но вместе с этим взглядом на жизнь гольфистки, которая путешествует по миру, она также угостила поклонников фотографией своих босых ног и фотографией в задумчивой позе.

Чарис играет в гольф в откровенных образах: смотрите видео

Именно последнее фото привлекло внимание ее фанатов, поскольку на нем Чарис изображена в синем топе на молнии, а также в откровенном кроп-топе, на котором, похоже, нет шнурков, что должны были бы держать все это вместе. Однако, взгляд, с которым она смотрела на своих подписчиков, вызвал определенное беспокойство.

Один поклонник сказал: "Кто-то, видимо, украл шнурки из твоего топа".

Второй написал: "Здесь даже нет пуговиц для отверстий для пуговиц".

На что Чарис ответила: "Я даже не заметила", – со смайликом смеха сквозь слезы, предполагая, что на самом деле она не стала жертвой вора, который щипает шнурки, но что это было сознательное стилевое решение.

Чарис снялась в откровенном топе / Фото из инстаграма Чарис

Третий подписчик отреагировал, сказав: "Грейс, съешь немного рыбы с картошкой, а потом посети дегустационный зал виски "Лох-Ломонд". Это что, рай?"

А четвертый поклонник, который явно имеет очень специфические вкусы, добавил: "Пожалуйста, покрасьте эти пальцы ног в белый цвет мяча для гольфа. Они бы выглядели потрясающе".

Чарис не впервые поражает поклонников своими довольно откровенными публикациями. Ранее в эксклюзивном интервью Daily Star она рассказала, что никогда не была самой популярной девочкой в школе, но сейчас она может похвастаться невероятным количеством подписчиков в социальных сетях.

Она сказала: "Хотя сейчас я имею хороший багаж знаний и деловое мышление, это не означает, что я стала "популярной". Я бы сказала, что когда я набрала свой первый миллион просмотров на TikTok, я знала, что это будет что-то особенное".

Смотрите также Фитнес-инфлюенсерка в откровенном боди взбудоражила сеть: соблазнительное видео с ее киской

Кроме популярности в инстаграме, она имеет около 60 миллионов предпочтений в тиктоке. А еще у белокурой красавицы есть канал на ютьюбе с 1,3 миллиона подписчиков.