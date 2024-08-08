Бразильский "Кен" отказался от кастомизации своего лица с помощью пластической хирургии и начал карьеру совсем в другой области. Поклонники шокированы, но – отчасти приятно.

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Бразильский "Кен" отказался от образа и стремительно изменил жизнь

В свои 20 лет Фелипе Максимо решил отбросить свою старую жизнь, связанную с пластикой, позади, и начал все с чистого листа. Инстаграмный инфлюенсер получил известность в сети благодаря своей трансформации в "Живую куклу Кена".

Но из-за семейных проблем Фелипе решил покинуть свой городок и отказаться от своего старого образа. Недавно он переехал в Сан-Паулу, чтобы стать на другой путь. И теперь строит свою жизнь как заправщик и говорит, что чувствует себя так, будто заново родился, хотя и не жалеет о своем прошлом.

Бразильский "Кен" отказался от своей роли и начал карьеру совсем в другой области / Коллаж 24 Канала фото felipeadambr

Желание стать Кеном родилось из поиска парнем своей идентичности, и сначала это было просто хобби. Но все стремительно развивалось, и в 2020 году в 16 лет он уже строил планы пройти 42 хирургические процедуры, чтобы быть похожим на персонажа.

Затем в сентябре 2021 года он поделился в социальных сетях, что отказался от своей мечты о модификации тела, хотя все еще играл Кена с помощью грима. А в 2023 году Фелипе полностью отказался от этой роли.

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Под недавним постом в инстаграме, где парень демонстрировал свою новую рабочую форму, люди были и шокированы его перевоплощением. Но комментировали и так: