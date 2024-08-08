"Живая кукла Кен" из Бразилии сменил карьеру: поклонники шокированы его новым обликом

Фелипе Максимо известен в сети как "Живая кукла Кен", тысячи людей в инстаграме внимательно следили за его образами. Мужчина раньше тратил часы на макияж, чтобы быть похожим на своего персонажа, но теперь решил попробовать новую жизнь

Бразильский "Кен" отказался от кастомизации своего лица с помощью пластической хирургии и начал карьеру совсем в другой области. Поклонники шокированы, но – отчасти приятно.

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Бразильский "Кен" отказался от образа и стремительно изменил жизнь

В свои 20 лет Фелипе Максимо решил отбросить свою старую жизнь, связанную с пластикой, позади, и начал все с чистого листа. Инстаграмный инфлюенсер получил известность в сети благодаря своей трансформации в "Живую куклу Кена".

Но из-за семейных проблем Фелипе решил покинуть свой городок и отказаться от своего старого образа. Недавно он переехал в Сан-Паулу, чтобы стать на другой путь. И теперь строит свою жизнь как заправщик и говорит, что чувствует себя так, будто заново родился, хотя и не жалеет о своем прошлом.

Бразильский "Кен" отказался от своей роли и начал карьеру совсем в другой области / Коллаж 24 Канала фото felipeadambr

Желание стать Кеном родилось из поиска парнем своей идентичности, и сначала это было просто хобби. Но все стремительно развивалось, и в 2020 году в 16 лет он уже строил планы пройти 42 хирургические процедуры, чтобы быть похожим на персонажа.

Затем в сентябре 2021 года он поделился в социальных сетях, что отказался от своей мечты о модификации тела, хотя все еще играл Кена с помощью грима. А в 2023 году Фелипе полностью отказался от этой роли.

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Под недавним постом в инстаграме, где парень демонстрировал свою новую рабочую форму, люди были и шокированы его перевоплощением. Но комментировали и так: