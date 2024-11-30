Мечта на колесах: Брэд Питт купил себе кастомный мотоцикл BMW R80

У Брэда Питта новый мотоцикл. Но не просто мотоцикл, а BMW, созданный специально для него на 100% персонализированный R80 за 20 000 евро.

Его сделала калифорнийская компания Roughchild Moto, и это настоящий концентрат стиля. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как у Брэда Питта возникла страсть к мотоциклам

Актер всегда был большим поклонником двухколесного транспорта и часто был гостем Валентино Росси на Гран-при. Мотострасть также привела к тому, что он стал продюсером Hitting the Apex, документального фильма о MotoGP.

Я хотел бы быть похожим на него. Этот парень – настоящий фокусник. Он может загипнотизировать меня,

– даже сказал Питт о гонщике

В течение многих лет Брэд Питт владел несколькими Harley-Davidson, но этот новый BMW – особый случай. Его построила Roughchild Moto, одна из самых известных американских компаний, работающая только со старыми BMW. Среди ее клиентов есть и другие всемирно известные актеры, например Райан Рейнольдс.

Одной из отличительных черт Roughchild Moto является маниакальное внимание к деталям и эстетический минимализм. Мотоцикл Брэда Питта создан на базе R80 1985 года – от которого, впрочем, осталось мало оригинальных деталей.

Новый мотоцикл BMW Брэда Питта – совершенно особый случай / Фото roughchild

Сколько стоит мотоцикл BMW Брэда Питта и из чего он сделан

Двигатель заменили на другой однолитровый от R100RS, после чего его восстановили по частям до 73 лошадиных сил, по сравнению с оригинальными 50 у R80. Телескопическую вилку заменили на перевернутую от компании Öhlins, которую считают лучшим производителем в этой области.

Задний моноамортизатор также от этой шведской компании, а вот тормоза используют систему Brembo, позаимствованную из гоночных. Заднюю раму уменьшено до минимума, чтобы только поддерживать одноместное сиденье (обтянутое искусственной кожей Alcantara джинсового синего цвета).

Дополнительные фары, установлены на защитных кожухах двигателя, является еще одной деталью, о которой просил актер. Сам R80 был сначала окрашен в классический черный, но в версии Брэда Питта бак покрасили в светлый оттенок, что добавляет эффекта состаренности.

Сколько стоит такой мотоцикл? Официального объявления еще не было, но слухами земля полнится – пишут, что это около 20 000 евро.