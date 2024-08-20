Также Гарвардский университет утверждает, что хорошие отношения являются одним из важнейших факторов счастья. Существует множество исследований и экспертных выводов, которые подтверждают это. Итак, если мы хотим быть счастливыми и достичь личного и профессионального успеха, мы должны сосредоточиться на отношениях.

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А также – на поиске путей, инструментов и ресурсов, чтобы строить лучшую связь с нашими партнерами, семьями, друзьями и коллегами. Именно для этого Билл Гейтс рекомендует книгу, которая оказала положительное влияние на него.

Билл Гейтс рекомендует книгу "Как познать человека" Дэвида Брукса

В своем блоге GatesNotes Гейтс написал о книге, которая полна важных уроков об отношениях и о том, что мы можем сделать, чтобы укрепить их, сблизиться с людьми, лучше относиться к ним и противостоять одиночеству. Это "Как познать человека: искусство глубоко видеть других и быть глубоко увиденным" Дэвида Брукса.

Практическое и честное пособие по искусству настоящего познания другого человека, чтобы способствовать более глубоким связям дома, на работе и на протяжении всей жизни,

– так описывает эту книгу Goodreads.

Книга рассказывает о важности социальных навыков, но также объясняет, что их можно улучшить, усовершенствовать и укрепить с помощью нескольких ключей.

Если мы хотим быть счастливыми, мы должны сосредоточиться на отношениях / Фото AP

Книга учит, как улучшить навыки общения (как сделать разговор запоминающимся), как лучше контактировать с людьми и как строить отношения, которые могут длиться дольше.

Когда я был моложе, я был бы вполне счастлив проводить часы наедине в своей комнате, читая и позволяя своему уму блуждать. Но моя мать делала все возможное, чтобы создать для меня возможности для общения, поощряла меня общаться со всеми гостями, которые посещали наш дом. Она верила, что общение – это навык, который нужно развивать, даже (а возможно, особенно) такому интровертному ребенку, как я,

– пишет Гейтс.

По словам Гейтса, книга утверждает, что активное слушание – это инструмент, из которого мы все можем извлечь пользу, и содержит множество советов о том, как это сделать. В ней также говорится о том, как задавать вопросы и удержать внимание других, а также о том, что мы можем сделать, чтобы лучше узнать людей.

Что меня особенно привлекает в этой книге, так это то, что она показывает, что эти навыки актуальны во всех видах отношений и взаимодействий,

– убежден Билл Гейтс.

И независимо от того, разговариваете вы с другом, коллегой или просто обмениваетесь с кем-то добрыми словами в очереди – полное присутствие и настроенность могут трансформировать эту встречу в нечто большее и более важное. То есть эти простые действия способны помочь другим почувствовать, что их услышали и ценят.